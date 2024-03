Vivere e lavorare in Appennino? Con gli sportelli Bis Brasimone è più facile

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Si chiamano ‘Vivere e lavorare in Appennino’, ‘Imprenditoria progetti d’impresa Brasimone’ e ‘Green per le Imprese’ i tre sportelli appena inaugurati, e attivi dal prossimo martedì 26 marzo, da Bologna Innovation Square Brasimone.

“I tre nuovi sportelli, dedicati al territorio appenninico – scrive in una nota la Città Metropolitana – nascono nell’ambito del progetto BIS - Bologna Innovation Square, la piattaforma metropolitana diffusa di servizi innovativi promossa da Città metropolitana e Comune di Bologna. In particolare, la Città metropolitana di Bologna, insieme all’Unione Appennino Bolognese e in collaborazione con ENEA, sta lavorando all’implementazione del Progetto ‘Centro Ricerche ENEA Brasimone: Per una maggiore attrattività dell'Appennino’, inserito nel quadro del Piano Urbano Integrato ‘Rete Metropolitana per la Conoscenza. La Grande Bologna. Si tratta di un progetto strategico con interventi importanti per la rigenerazione e la valorizzazione dell’ambito territoriale del Brasimone, i cui effetti saranno percepibili nel più ampio contesto della montagna bolognese. Il piano rappresenta infatti un'opportunità per rafforzare il sistema infrastrutturale di quella porzione di Appennino, accrescere l’attrattività e rinsaldare i rapporti sinergici tra l’eccellenza scientifica del Centro ENEA Brasimone e il contesto territoriale complessivo”.

I tre sportelli, in attesa della riqualificazione dei locali del Centro Ricerca ENEA Brasimone dove avranno la loro sede, saranno attivi all’interno del Comune di Castiglione dei Pepoli, in piazza Marconi 1. I tre sportelli, ognuno con uno specifico referente, avranno il compito informare, orientare e creare una rete dedicata a cittadini e imprese che vorranno investire tempo e risorse sul territorio dell’Appennino bolognese. Maggiori informazioni sono reperibili nella pagina dedicata sul sito di Bologna Innovation Square.