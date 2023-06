Mondo del lavoro sempre più in crisi: entro il 2070 saldo negativo di oltre 11 milioni di occupabili

Bologna tiene botta, ma ancora per poco. E il resto d’Italia neanche quello. È preoccupante il quadro sul mondo del lavoro che emerge dallo studio “Cercasi lavoratori” realizzato dalla CISL dell’area metropolitana bolognese e dalla Fondazione Generazioni. Un mondo del lavoro sempre più in crisi, dove l’offerta fatica ad incontrare la domanda e dove il calo demografico pesa in maniera determinante. Nel 2022, per la prima volta, in Italia le nascite sono scese sotto la soglia delle 400mila unità (392.598), mentre i decessi sono stati quasi il doppio (713.495). Il saldo delle migrazioni è positivo (228.816) ma non sufficiente ad impedire un netto calo della popolazione: dal 2014, le persone residenti in Italia sono diminuite di oltre un milione e mezzo e la popolazione rimasta è, in media, sempre più vecchia. Inevitabilmente, questo scivolamento porterà ad una contrazione della domanda lavorativa: la previsione al 2070, che conta un totale di 11,7 milioni di lavoratori in meno in Italia, appare drammatica specialmente al Sud e nelle Isole, con picchi oltre il 50% in Basilicata e in Sardegna e oltre il 40% in Molise, Calabria, Sicilia e Campania. Le percentuali calano risalendo lo stivale, ma le proiezioni rimangono negative. In Emilia-Romagna, l’Istat stima che le persone potenzialmente attive nel mercato del lavoro (15-64 anni) diminuiranno del 18,1% entro il 2070, ovvero più di mezzo milione di lavoratori e lavoratrici.

La situazione di Bologna

Bologna, pur accodandosi alla decrescita, mantiene prospettive migliori rispetto a buona parte del resto d’Italia. In Emilia-Romagna, nel ventennio 2002-2021, Bologna è stata la provincia in cui le persone potenzialmente attive sul lavoro sono maggiormente cresciute (+37.815) e la proiezione rimane positiva anche per il prossimo decennio 2021-2031, anche se con numeri decisamente inferiori: si ipotizza infatti una crescita di appena lo 0,1%, pari a circa ottocento persone potenzialmente attive sul lavoro, nonostante Bologna presenti, in generale, ‘sintomi’ più lievi rispetto al resto d’Italia.

“Davanti a noi c’è un futuro che presenta delle nubi sul piano nazionale ma anche a Bologna, dove il quadro è migliore ma che comunque non ci permette di essere sereni – ha detto Enrico Bassani, segretario generale di CISL Area Metropolitana bolognese, a margine dell’incontro “Cercasi lavoratori” organizzato in Sala Borsa –. Già oggi mancano diverse figure professionali. Avremo poi un calo importante del numero di lavoratori e lavoratrici. Quindi, se vogliamo mantenere lo status economico da seconda città dopo Milano per reddito pro capite, dobbiamo attrezzarci per dare continuità a questo percorso. Bologna oggi è una città attrattiva, in controtendenza con il resto del Paese: non possiamo disperdere questo capitale umano”.

Centrale il tema del calo demografico: “Dobbiamo guardare in maniera pratica alla risoluzione del calo demografico: innanzitutto, va sdoganato il tema degli stranieri. Oggi, il nostro mercato del lavoro di Bologna tiene per i flussi migratori. Questo vale per le migrazioni sia dall’Italia che da fuori l’Italia. C’è anche la possibilità di far rientrare in Italia cittadini che studiano o lavorano all’estero. Bisogna partire però dalla competitività, ma questo passa dal reddito e quindi dalla contrattazione. In secondo luogo, i giovani: alcuni vengono declinati con il termine Neet, ovvero coloro che non studiano e non lavorano. Noi dobbiamo fare di tutto nel rendere attrattivo il mondo del lavoro e portarli dentro. Non demonizzarli, ma anzi creare le condizioni per introdurli all’interno del mercato. Il terzo aspetto, forse il più importante, riguarda lo studio e la cultura, con particolare riferimento alla non dispersione scolastica, che risulta fondamentale per poter accedere al lavoro. La dispersione scolastica deve essere vissuta come un pericolo totale e da evitare a tutti i costi. Infine, c’è il tema delle donne. Lo studio dimostra come, nonostante i passi in avanti fatti, le donne sono coloro che accedono meno al mondo del lavoro e, quando lo fanno, accedono a posizioni lavorative precarie o part time. Anche in questo caso, noi dobbiamo evitare questa dinamica. Dobbiamo portare le donne ad accedere al lavoro. Questo succede se al lavoro di cura, a cui ancora oggi le donne vengono richiamate in prima battuta, offriamo la possibilità di lavorare”.