Lavoro, Cassa dimezzata nel 2021: ma i livelli pre Covid sono ancora lontani

In provincia di Bologna sono nel 2021 sono state erogate in totale 38.065.969 ore di cassaintegrazione, rispetto alle 80.192.361 ore del 2020, con un calo del 52,5% rispetto al 2020. I dati arrivano dalla Cgil che ha rielaborato le cifra fornite dall'Istat in merito all'andamento nazionale dell'istituto di previdenza per i dipendenti (quindi senza le ore erogate dagli enti bilaterali).

Bicchiere mezzo pieno per la Cgil Emilia-Romagna: "Dopo un anno drammatico come è stato il 2020 -analizza il sindacato- il 2021 ha rappresentato il tentativo di agganciare la ripresa economica, ma anche in Emilia-Romagna le conseguenze dell'emergenza Covid-19 hanno continuato a pesare sia dal punto di vista sanitario che da quello sociale ed economico".

Guardando ai dati, "c'è una prima osservazione da fare: rispetto al 2020 l'utilizzo degli ammortizzatori sociali è sostanzialmente dimezzato (211 mln di ore contro le 417 mln del 2020), ma rimane il dato più alto dal 2008 ad oggi (inizio crisi economica) e lontanissimo dai dati del 2019 (19,4 mln di ore autorizzate). Osserviamo inoltre che la evidente ripresa nei settori manifatturieri è testimoniata dal robusto calo nell'utilizzo della Cigo, mentre diminuisce molto più lentamente l'utilizzo della Cassa in Deroga e del FIS, ovvero degli strumenti a disposizione delle imprese dei settori (commercio, turismo, ristorazione, cultura, spettacolo, moda, ecc.) ancora maggiormente esposti alle conseguenze della pandemia".

I dati dell'Emilia-Romagna nel 2021: 134 milioni di ore (Cigo - Cigs - Cigd) a cui si aggiungono oltre 77 milioni di ore di assegni dei Fondi di Solidarietà, per un totale di circa 211 milioni di ore autorizzate. A livello nazionale, parliamo di 1 miliardo e 790 milioni di ore autorizzate di Cigo-Cigs-Cigd e oltre 1 miliardo di ore autorizzate dai fondi di solidarietà. In Emilia-Romagna le ore autorizzate di Cigo-Cigs-Cigd (134 mln) sono, dopo il drammatico 2020 (294,7 mln), il dato più alto dal 2008 (inizio crisi economica) ad oggi.