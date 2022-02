Il Comune di Bologna assume 470 persone: "Venite a lavorare nel nostro Comune" | VIDEO

Il Comune di Bologna assume 450 nuovi dipendenti e 20 dirigenti. È il piano assunzioni 2022: si tratta in buona parte di figure tecniche ma ci sono anche posizioni nella Polizia municipale, 60, e circa 40 per i servizi educativi e scolastici zero-sei.

Nel dettaglio saranno assunti dieci educatori di asilo nido, nove insegnanti di materna, 11 operatori per i servizi della prima infanzia e sette operatori per i servizi scolastici. Per quanto riguarda l'inquadramento contrattuale, si tratta di 38 dipendenti di categoria B, 279 di categoria C e 133 di categoria D.

A queste si aggiungono anche le assunzioni di una ventina di dirigenti, che fanno salire a 470 il numero totale dei nuovi dipendenti. Si tratta, per l'esattezza, di 14 figure dirigenziali (sei da graduatoria, otto da concorso) e cinque figure di alta specializzazione per le quali è già stato aperto il bando. L'obiettivo è inquadrarle nel nuovo disegno della macchina comunale che sarà operativa dall'1 marzo.

"Venire a lavorare nel nostro Comune – afferma il sindaco Matteo Lepore – significherà lavorare per ridurre le diseguaglianze, battersi per contrastare il cambiamento climatico, migliorare la sicurezza in città e renderla più bella e più pulita. Non possiamo fare tutto questo senza una adeguata dotazione di personale. Questo sarà uno dei punti decisivi per affrontare le sfide dei prossimi anni".

Tra le novità, il cambio direzione della fondazione per l'Innovazione urbana che sarà affidata a Veronica Ceruti (anche direttrice delle biblioteche comunali) al posto di Giovanni Ginocchini. Poi la nascita di un'unica Area appalti per gestire sia acquisti e forniture ordinarie sia gli affidamenti legati ai nuovi investimenti in arrivo. Tutta la manutenzione (strade, verde e immobili) sarà affidata a settore Gestione del bene pubblico. "Per evitare che – spiega Lepore –come mi è capitato da assessore, si rifaccia il campo da basket ma per i canestri si aspetta perché se ne occupa un altro settore".

Novità è anche la nascita del settore Salute, Benessere e autonomie della persona. All'interno dell'area Scuola verrà poi creata l'area intermedia Adolescenti. Nuovo, infine, anche il settore Transizione ecologica e ufficio clima. "Questa riorganizzazione accoglie indicazioni precise e sarà maggiormente efficace per le nuove sfide", assicura il direttore generale del Comune Valerio Montalto.

Le modifiche alla macrostruttura del Comune

Nasce un’unica Area Appalti che seguirà sia gli acquisti e le forniture ordinari che gli affidamenti legati agli investimenti, che nei prossimi anni cresceranno considerevolmente di volume. Tutti gli interventi di manutenzione, dal verde alle strade agli immobili comunali, faranno riferimento al Settore Gestione del bene pubblico del Dipartimento Lavori pubblici, mobilità e patrimonio.

All’interno del Dipartimento Urbanistica, casa e ambiente viene istituto il nuovo Settore Transizione ecologica e ufficio clima, che avrà il compito di sviluppare le politiche ambientali del Comune e gestire progetti per la sostenibilità, di educazione e informazione ambientale, con particolare riferimento all’economia circolare e alle azioni per la transizione ecologica. Al Dipartimento Cultura, Sport e Promozione della Città vengono attribuite tutte le funzioni proprie del Settore Promozione e turismo, inoltre al suo interno verrà creato il nuovo Settore Europa e internazionale.

L’Area Welfare viene trasformata nel Dipartimento Welfare e benessere di comunità, che avrà al suo interno il nuovo Settore Salute, Benessere e autonomie della persona, al fine di rendere maggiormente efficiente l’organizzazione dei servizi sociali e di quelli riguardanti la salute e le politiche per il lavoro. All’interno dell’Area Scuola verrà istituita una nuova unità intermedia Adolescenti.

Per quanto riguarda la Direzione Generale, al suo interno verranno creati tre nuovi settori: Innovazione digitale e dati, che sostituirà Agenda Digitale; Innovazione e semplificazione amministrativa e cura delle relazioni con il cittadino, per lo sviluppo di progetti e programmi specifici relativi all’innovazione amministrativa; Economia, in sostituzione dell’Area Economia e lavoro, che andrà a integrarsi con gli uffici della Città metropolitana.

Faranno inoltre riferimento alla Direzione Generale le due cabine di regia, per l’attuazione degli interventi infrastrutturali e il coordinamento metropolitano dei fondi europei e strutturali, e le unità intermedie Relazioni esterne/sindacali, Progetti strategici e cura dello spazio pubblico, per il coordinamento dei progetti del programma di mandato; Portici patrimonio mondiale; Sicurezza e Logistica e infine l’unità Giuridico normativa.