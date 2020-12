Lavoro e Covid, ecco linee guida per la gestione dei casi

È stato approvato a Bologna, dal tavolo attivato in Città metropolitana (prima commissione), il documento con i chiarimenti per la gestione di lavoratori positivi al Covid a causa di contagio avvenuto in ambiente extra-lavorativo. In sostanza, nel caso in cui un lavoratore presenti uno o più sintomi mentre si trova a casa dovrà "assolutamente restare a casa", avvisare il datore di lavoro e astenersi dal recarsi al lavoro "e in qualsiasi altro luogo di vita esterno alla propria abitazione".

Inoltre, dovrà informare "tempestivamente" il proprio medico di medicina generale che attiverà l'iter previsto. Nel caso in cui un lavoratore presenti uno o più sintomi in azienda, invece, lo stesso dovrà assicurarsi di indossare, come gi previsto, una mascherina di tipo chirurgico o superiore (Ffp2 senza valvola), mettere in sicurezza la propria postazione di lavoro, avvisare il referente aziendale e contattare il medico di medicina generale per "attivare le giuste cure".

In caso di sintomi in azienda, il datore di lavoro dovrà far indossare di nuovo una mascherina di tipo chirurgico o superiore, isolare il lavoratore e il prima possibile "organizzare l'allontanamento dall'azienda per il rientro al domicilio". In caso di lavoratore positivo, il datore di lavoro deve individuare i contatti stretti interni e sanificare gli ambienti. Il medico competente invece, in particolare, deve verificare la presenza in azienda di potenziali situazioni di "contatti stretti", mentre il medico di medicina generale, in base al quadro clinico rilevato, rilascia il certificato di malattia e attiva altri eventuali provvedimenti necessari. Ai lavori della commissione hanno partecipato i tecnici della Metropoli e i rappresentanti di Ausl, associazioni di categoria e professionali, organizzazioni sindacali.