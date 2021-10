Lavoro, Lepore: "Lanceremo l'idea di un Patto metropolitano per la logistica etica" | VIDEO

Il comparto della logistica ribolle dopo la morte del giovane Yaya Yafa e dal sindaco di Bologna, Matteo Lepore, arriva un appello alla collaborazione e alla responsabilità. Il primo cittadino è tornato oggi sull'argomento, a margine di una conferenza stampa, dopo aver annunciato già ieri la decisione di convocare un vertice in Città metropolitana per martedì.

"Per la morte del 22enne abbiamo espresso il nostro cordoglio- afferma il sindaco- ma quello che dobbiamo fare oggi è impegnarci affinché la sicurezza nei luoghi di lavoro sia davvero una priorità". Durante la campagna elettorale "avevo posto la questione della logistica, che non è solo una questione di urbanistica ma in particolare di diritti del lavoro- continua Lepore- e nell'incontro che avremo con i sindacati e le altre istituzioni lanceremo l'idea di un Patto metropolitano per la logistica etica. Questa parola per me è fondamentale, dunque insieme alla Regione e in particolare all'assessore Vincenzo Colla, che ho sentito ieri, lavoreremo per questo obiettivo: sicurezza ed etica".

Ma Lepore tema che episodi come quello di ieri finiscano per alzare la tensione in un settore dove spesso i rapporti tra sindacati, aziende e istituzioni sono difficili? "Dobbiamo creare un clima di collaborazione, le istituzioni mettono al primo posto il tema del lavoro, della sicurezza, dell'etica ed è importante che tutti contribuiscano in maniera responsabile a questo obiettivo se vogliamo cambiare le cose in tempi brevi", dichiara Lepore. Martedì ci saranno tutti i sindacati, anche di base? "Abbiamo invitato- spiega Lepore- quelli che hanno sottoscritto dei protocolli assumendosi delle responsabilità per gestire le problematiche. Siamo disponibili ad aprire a quelle realtà che vogliono fare altrettanto". (Dire)