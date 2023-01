Rischio burn-out per chi assiste i minori, arriva un nuovo supporto

Il Comune di Bologna vuole ingaggiare un professionista che offra "un supporto specialistico per supervisionare i gruppi di lavoro territoriali che si occupano della tutela dei minori, in modo tale da sostenere l'attività degli operatori comunali, che è complessa, delicata e spesso foriera di malessere e, ma speriamo che questo non accada, di burn-out".

Questo è uno dei tre nuovi incarichi, illustrati dalla capo Area Programmazione e statistica Mariagrazia Bonzagni, che l'amministrazione vorrebbe affidare quest'anno. Per l'affidamento di questi incarichi è stata predisposta una delibera, discussa questa mattina in commissione e licenziata per i lavori del Consiglio comunale, che prevede un aggiornamento della previsione di spesa in materia contenuta nel Dup (Documento unico di programmazione), che passerebbe, spiega l'assessora al Bilancio Roberta Li Calzi, "da 834.450 euro, di cui 476.600 finanziati con fondi europei o esterni e 357.850 con la spesa corrente del Comune, a 954.450 euro, di cui 546.600 di fondi esterni e 407.850 del Comune".

La richiesta di una figura di supporto agli operatori attivi nell'ambito della tutela dei minori e delle famiglie, dettaglia Bonzagni, nasce dal fatto che il loro lavoro, svolto "in una logica di equipe, a volte comporta azioni difficili e anche dolorose".

Gli altri due affidamenti riguardano invece, fa poi sapere la dirigente, "un incarico biennale (2023-2024) nel Settore Europa del Dipartimento Cultura, finanziato con fondi esterni e relativo ad una figura professionale specializzata in gestione finanziaria e rendicontazione dei progetti europei", e "un incarico da 10.000 euro per una figura esterna di supporto nell'Area Programmazione e statistica, dove stanno cambiando le forme di valutazione degli impatti delle politiche". (Dire)