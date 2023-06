Lavoro minorile e personale in nero: sigilli al circolo privato

Il Questore della provincia di Bologna ha emesso un decreto di sospensione delle attività di un circolo privato situato in via Boldrini. I controlli all'interno dei locali, avviati nel mese di gennaio, anche con la collaborazione dell'Ispettorato del lavoro, hanno evidenziato diverse irregolarità sia amministrative che sulla normativa di sicurezza.

E' stata accertata la prestazione lavorativa di una minore e di otto lavoratori senza regolare contratto, in altre parole "in nero". In più occasioni, fa sapere la Questura, l'ultimo in ordine di tempo il 22 aprile scorso, è stato verificato il mancato della regolamentazione di tesseramento.

Non da ultimo, il circolo è frequentato da persone con precedenti penali e di polizia che durante i controlli hanno manifestato atteggiamenti aggressivi nei confronti degli operatori di Polizia.

E' stato quindi notificato il provvedimento di sospensione di tutte le attività per un periodo di quindici giorni dalla giornata di ieri con l'intervento del personale della Divisione di Polizia Amministrativa.