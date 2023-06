Lavoro nero, sette attività sospese e sanzioni per oltre 110 mila euro

Sette attività sospese, 10 lavoratori in nero coinvolti, sanzioni per oltre 110 mila euro. È questo il bilancio dei controlli e delle ispezioni condotte dai Carabinieri del nucleo Ispettorato del lavoro di Bologna che hanno riguardato attività commerciali, pubblici esercizi, cantieri edili e attività di autolavaggi, tra Bologna, San Lazzaro di Savena, Casalecchio di Reno, Valsamoggia e Malalbergo.

I controlli effettuati

In tutte le aziende e attività ispezionate è stata accertata la presenza di lavoratori senza alcun contratto e senza la preventiva e obbligatoria comunicazione di assunzione da trasmettere al centro per l’impiego. Sono stati adottati quindi, a causa delle mancate assunzioni e regolarizzazione dei lavoratori, sette provvedimenti di sospensione delle attività imprenditoriali, e per ogni sospensione è stata comminata la sanzione amministrativa di euro 2.500, in aggiunta alle “maxi sanzioni” previste per il lavoro nero, corrispondenti in misura ridotta a 1.800 euro di sanzione amministrativa per ogni lavoratore irregolare. Sanzioni amministrative e penali per gravi violazioni in materia di sicurezza, ammontano invece a oltre 110.000 euro.