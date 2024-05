Nei campi senza contratti né assicurazione: all'azienda agricola maxi-multa per lavoratori in nero

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Blitz dei carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Bologna e del comando locale in una azienda agricola di Imola. Dall’ispezione è emerso che il titolare disponeva di sette lavoratori di origine extracomunitaria che lavoravano in nero, senza contratti di lavoro, tutele previdenziali e assicurazione. Per questo l’imprenditore ha ricevuto una maxi-multa di oltre 32mila euro (4680 euro per ogni lavoratore irregolare come previsto dalla legge).

Il titolare è stato deferito anche alla Procura della Repubblica di Bologna per aver impiegato, tra i sette individuati, due lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno, aggiungendo così altri 10mila euro alla multa comminata (5mila per ciascuno) e rischiando una pena fino a tre anni di reclusione; e per la mancata formazione dei lavoratori e l’omissione delle visite mediche obbligatorie a svolgere il lavoro di agricoltore.