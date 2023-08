Lavoro non pagato, sfruttamento, caporalato e minacce: imprenditore edile ai domiciliari

Nessuno contratto o busta paga, una paga formalmente da 10 Euro/ora ma che quasi sempre non veniva corrisposta interamente, a causa delle numerose -e fantasiose- trattenute come il trasporto da e per il luogo di lavoro e in un caso pure il vitto e l'alloggio. Sono condizioni di semi schiavitù quelle contestate a un imprenditore cinquantenne straniero residente a Bologna, finito agli arrresti domiciliari su disposizione del Gip nell'ambito di una incihesta contro il caporalato.

Ad animare l'indagine, condotta del Nucleo ispettorato del lavoro dei carabinieri, è stato un trentenne cittadino marocchino, irregolare sul territorio e impiegato come manovale in condizioni punitive dal soggetto arrestato. Il ragazzo si è rivolto ai carabinieri quando, dopo ripetuti solleciti tra il 2021 e il 2023, ultimamente non si era visto arrivare tutta la paga settimanale pattuita. Di qui sono partite le indagini, che hanno fotografato una situazione di totale caporalato, con altri due manovali, cittadini romeni, uno dei quali anche schiaffeggiato quando del pari ha cercato di avere corrisposti i propri emolumenti. Ovviamente, nulla di tutto ciò era supportato da qualsiasi atto scritto: nessun contratto, nessuna busta paga.

Caporalato in edilizia: così sono partite le indagini

I cantieri dell'imprenditore, che nelle banche dati non figura avere dipendenti nella propria impresa, erano situati sia a Bologna città che nel ferrarese. Secondo quanto emerso dal lavoro del Nil dei carabinieri, i lavoratori venivano prelevati all’alba ed accompagnati nei luoghi di lavoro, ove prestavano la loro opera con turni di circa 10 ore giornaliere. Ai lavoratori era concesso, peraltro non sempre, un unico giorno di riposo: la domenica.

Lo sfruttamento era determinato da vari fattori, quali il modestissimo livello di retribuzione garantito, le precarie condizioni alloggiative e di vita, l’assenza di regolarizzazione della posizione lavorativa, la mancata erogazione ai lavoratori delle benché minime garanzie di sicurezza e igiene sul lavoro. L’attività investigativa ha fatto emergere che l’indagato approfittava dello stato di bisogno dei manovali, che risultavano spesso ricattati e minacciati di essere cacciati senza paga.

Le testimonianze rese dai manovali sfruttati hanno confermato in toto l’impianto investigativo ed è stato così appurato che gli stessi sostenevano turni di lavoro massacranti a fronte di un salario irrisorio, dal quale peraltro venivano arbitrariamente decurtate le spese per vitto e alloggio. Le indagini hanno evidenziato che le vittime operavano in condizione di grave violazione della normativa sulla sicurezza, in assenza di sorveglianza sanitaria, senza alcuna formazione e informazione relativa ai rischi derivanti dallo svolgimento della specifica attività lavorativa e senza l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. E’ stato, inoltre, disposto il sequestro preventivo del mezzo in uso all’indagato con il quale quest’ultimo era solito condurre presso i propri cantieri i lavoratori sfruttati, al fine di evitare la reiterazione di analoghi reati.