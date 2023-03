Ditta di allestimenti con lavoratore in nero: maxi multa alla Fiera del libro per ragazzi

Maxi multa per un lavoratore irregolare. E' stata comminata da Carabinieri e ispettori del lavoro in servizio di controllo alla Bologna Children\'s Book Fair, Fiera del libro per ragazzi, in programma a Bologna dal 6 al 9 marzo.

Gli accertamenti hanno riguardato circa 50 di lavoratori per una trentina di imprese di allestimenti fieristici. A incappare nei controlli anche una ditta individuale che impiegava un lavoratore straniere senza contratto, in "nero" praticamente. Il titolare è stato sanzionato per 6.100 euro.

"Determinante la collaborazione con BolognaFiere e con l\'Ispettorato territoriale del lavoro", ha detto il comandante della compagnia Bologna centro, il maggiore Michelangelo Lobuono.

Nei giorni scorsi il Nucleo Ispettorato del Lavoro ha ispezionato 24 aziende cittadine e della provincia, accertando accertato l'impiego di personale senza contratto e violazioni su privacy e sicurezza. 9 le attività sospese. Nel mirino ristoranti e autolavaggi con multe per oltre 80mila euro.