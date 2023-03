Lavoro nero, ancora multe al Cosmoprof: nel mirino 5 aziende di allestimento

Non si arrestano i controlli per verificare le condizioni di lavoro nel settore degli allestimenti fieristici. Carabinieri e personale dell'Ispettorato sono tornati tra i padiglioni del Cosmoprof, in programma a BolognFiere dal 16 al 20 marzo.

Sono state ispezionate le posizioni di 40 impiegati di 37 imprese, 5 delle quali presentavano irregolarità quanto a contratti di lavoro. Infatti 8 lavoratori sono risultati "in nero". Alle aziende sono state comminate sanzioni per 13mila euro con sospensione dell'attività fino alla regolarizzazione.

Pochi giorni fa, a finire nel mirino, un'altra impresa che per l'attività di montaggio degli stand del salone del beauty impiegava tre lavoratori senza regolare contratto.

Militari e ispettori del lavoro hanno sottoposto a controllo anche gli allestitori della Bologna Children\'s Book Fair, Fiera del libro per ragazzi, che si è conclusa il 9 marzo scorso. Gli accertamenti hanno riguardato circa 50 di lavoratori per una trentina di imprese A incappare nei controlli anche una ditta individuale che impiegava un lavoratore straniero senza contratto. Il titolare è stato sanzionato per 6.100 euro.