Lavoro e occupazione: come sta andando in Emilia-Romagna

Un andamento a 'V' con alcuni settori in concreta ripresa, ma per comparti come il turismo si registra un crollo di addetti. Questa la fotrografia dell'occupazione a Bologna e in Emilia-Romagna secondo uno studio di Unioncamere.

Nel 2021 gli addetti delle imprese sono stati 1.711.841 e sono lievemente aumentati (+0,2%, +3.963 unità) rispetto al 2020, anche se non hanno ancora recuperato il livello del 2019 (-1,1%). L'andamento complessivo dell'occupazione è stato determinato dall'aumento dei dipendenti che sono saliti a 1.381.091 unità, 6.195 addetti in più (+0,5%), che ha compensato pienamente la riduzione degli indipendenti, calati di 2.233 unità (-0,7%) a quota 330.750.

Quindi è ripresa la tendenza all'aumento della quota dei dipendenti sul totale degli addetti, che per il complesso delle aziende ha raggiunto nel 2021 l'80,7%, con un incremento di 2,6 punti percentuali rispetto a cinque anni prima. Nonostante gli effetti diffusi della ripresa, l'aumento non ha interessato tutti i comparti. La tendenza positiva è stata trainata dai servizi dove gli occupati sono risaliti a 1.002.513, con un aumento di 5.669 unità (+0,6%), ma l'andamento è risultato ancora negativo nel commercio, messo a dura prova dalle restrizioni della pandemia e dai mutamenti di comportamento dei consumatori, che ha perso 4.188 addetti (-1,5%). La perdita occupazionale è da attribuire al commercio al dettaglio (-3.142 addetti, -2,1%), mentre quello all'ingrosso ha contenuto la tendenza (-771 addetti, -0,8%).

Turismo, Horeca e commercio perdono addetti

In un anno come il 2021 di ripresa economica, ma ancora di pandemia, il colpo più duro lo hanno subito gli occupati nei servizi di alloggio e ristorazione. La riduzione dei dipendenti (-9.635) ha interessato entrambi i settori con una diminuzione di 7.719 addetti nella ristorazione (-5,8%) e di 2.373 unità nei servizi di alloggio (-7,6%). Sono diminuiti anche i lavoratori delle attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento: -1.717 addetti, con un calo del 6,5%.

La ristrutturazione in corso nel sistema bancario ha condotto a una perdita di 1.021 posti di lavoro (-2%) nelle attività finanziarie e assicurative, dovuta esclusivamente alla riduzione di 1.209 posizioni negli istituti di credito. Nell'aggregato del noleggio, delle agenzie di viaggio e dei servizi di supporto alle imprese si è avuto l'incremento degli addetti più consistente (+19.603 unità, +16,0%). Altrove, la crescita dell'occupazione ha mostrato un passo più contenuto.

Così i lavoratori dei servizi di informazione e comunicazione sono aumentati di 1.714 unità (+4,0%). Resta sostenuto il passo nella ricerca scientifica e sviluppo (+218 unità, +5,4%) e nell'istruzione (+490 unità, +4,0%). Contenuto l'aumento nella sanità e assistenza sociale (+839 unità, +1,4%).

Bene l'automotive

Nel 2021 gli addetti delle costruzioni sono saliti a quota 137.620, un nuovo aumento (+1.608 unità, +1,2%) sia dall'occupazione dipendente (+1.209 unità, +1,5%), che degli indipendenti (-399 unità, +0,7%), grazie al sostegno fornito dai bonus alle imprese minori. L'occupazione nell'industria ha continuato a ridursi fino a settembre 2021 e solo nell'ultimo trimestre ha fatto registrare un incremento tendenziale. L'anno si è chiuso a quota 491.321 addetti (4.249 in meno, -0,9%). Nelle sole attività manifatturiere l'occupazione è lievissimamente aumentata (+543 addetti, +0,1%), ma con andamenti estremamente differenziati.

In particolare, l'incremento più ampio degli addetti si è avuto nell'automotive (+361 addetti, +7,4%), nelle attività di riparazione, manutenzione ed installazione di macchine e apparecchiature (+820 unità, +4,9%) e nelle industrie alimentari (+1.721 unità, +2,9%).

La riduzione più rilevante per rapidità e consistenza, invece, è avvenuta nella moda, un settore decisamente in crisi nelle confezioni (-1.137 addetti, -5,2%) e nella pelletteria (-413 addetti, -6,4%). Seguono le industrie della ceramica, laterizi e vetro (-727 addetti, -2,5%), che hanno subito un sensibile incremento dei costi dell'energia nella seconda metà del 2021, purtroppo solo un preludio a quanto sarebbe poi avvenuto dall'inizio del 2022 e poi con l'accendersi del conflitto in Ucraina.

Al di là delle forti oscillazioni stagionali, nella media del 2021 gli addetti in agricoltura sono risultati 80.386 e hanno fatto registrare un discreto aumento (+1,2%, +936 unità), forse anche per un maggiore impiego di stagionali rispetto al 2020, quando il loro reclutamento era stato problematico. (Vor/ Dire)