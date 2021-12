Saga Coffee, il ministro Orlando a Bologna: "Impegno concreto del Governo" | VIDEO

Domani mattina sarà a Gaggio Montano per un incontro con lavoratrici e lavoratori in presidio

Il Governo è pronto a supportare in modo concreto la ricerca di una soluzione per la vicenda Saga Coffee.

Lo afferma il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, a Bologna per un'iniziativa sul Lavoro con il sindaco Matteo Lepore e con l'assessore regionale Vincenzo Colla.

Domani mattina il ministro sarà a Gaggio, in Appennino, per incontrare le lavoratrici che da settimane sono in presidio davanti ai cancelli della Saga: "Noi sosteniamo con tutti gli strumenti a disposizione le soluzioni che possono dare una risposta a questa vertenza, se fosse necessario anche con impegni di carattere concreto, sia sull'aspetto legato alle risorse sia con meccanismi di formazione e di reskilling".

"Meccanismi che sono adesso finalmente disponibili – aggiunge – alla luce anche dell'attivazione del piano Garanzia di occupabilità dei lavoratori che abbiamo costruito e messo in campo con le Regioni". Alla visita del ministro, seguirà l'assemblea sindacale per fare il punto sugli elementi emersi nell'incontro di oggi con Evoca, tenutosi nella sede di Confindustria. Un passaggio complicato, rispetto al quale i sindacati mantengono il più stretto riserbo in attesa di confrontarsi direttamente con le dipendenti di Saga domattina. "La situazione è delicata", trapela. Confermato per il 16 dicembre l'incontro con l'imprenditore brianzolo interessato all'acquisto e alla reindustrializzazione dello stabilimento.

Bologna capitale del lavoro buono

Fare di Bologna "il modello italiano sul lavoro buono". E' l'obiettivo del patto che il sindaco Matteo Lepore ha stretto con il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando, in occasione di un incontro che si è tenuto oggi in Città metropolitana e a cui hanno partecipato anche Vincenzo Colla (assessore al Lavoro e allo Sviluppo economico della Regione Emilia-Romagna), Bruno Giordano (direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro), Elio Rivezzi (direttore regionale dell'Inps) e alcuni sindaci della provincia bolognese.

"Bologna si propone come capitale del lavoro buono- scrive Palazzo Malvezzi in una nota- e vuole mettere le proprie migliori pratiche, dall'Accordo sulla logistica etica alla Rete metropolitana per l'apprendimento permanente, al servizio di un'azione di respiro nazionale per l'occupazione di qualità".

Questo territorio "ha bisogno di risposte ma ne sta anche preparando – sottolinea Orlando – ed arrivano in un momento molto favorevole, perché viene avanti una normativa a livello europeo che affronta questo tema, c'è un tavolo a livello nazionale che affronta la questione della logistica e dei meccanismi di controllo e di intervento che possano regolare un ambito che è cresciuto molto ma in modo molto disordinato e spesso penalizzando le condizioni di lavoro delle persone". Tutto questo "può consentire di fare di Bologna un luogo in cui si sperimenta una via diversa nell'utilizzo della forza lavoro, nel rapporto con le parti sociali, nella costruzione di una qualità diversa del modello economico", afferma il ministro.

Con l'incontro di oggi "vogliamo piantare le condizioni per un accordo quadro che faccia di Bologna il modello italiano sul lavoro buono", afferma Lepore. "In questi anni abbiamo promosso diverse battaglie, le chiamo così, dai rider alle delocalizzazioni e da ultima la lettera che insieme ai sindaci di Firenze e Napoli abbiamo scritto al premier Mario Draghi", continua il sindaco metropolitano. Ma sotto le Due torri sono state costruite "soprattutto soluzioni, politiche attive per il lavoro che hanno reso forte questo territorio e progetti di industrializzazione. Ecco perché ci proponiamo come luogo in cui sperimentare a livello nazionale", conclude Lepore.