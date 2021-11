Layla da Costa, modella 24enne morta a Bologna

Aveva 24 anni Layla Costa, la modella portoghese morta il 2 novembre a Bologna, dove abitava. Lo riferisce Il Resto del Carlino.

Layla sarebbe stata colta da un malore nell'appartamento in città, dove viveva con altre amiche che hanno allertato il 118. Sul posto è intervenuta anche la polizia che sta indagando, sebbene si escluderebbe la morte violenta o per abuso di farmaci o sostanze.

"La nostra modella Layla rimarrà nei nostri cuori per sempre, non dimenticheremo mai la sua delicatezza, gentilezza, umiltà, determinazione, professionalità e tante altre qualità - scrive l'agenzia di modelle Face Models - ci uniamo al dolore della famiglia a cui porgiamo le nostre condoglianze e auguriamo tanta forza in questo terribile momento.

Possa il suo ricordo e il suo amore rimanere vivi tra tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerla. Per sempre".

La modella, nata in Portogallo poi trasferitasi in Guinea-Bissau aveva partecipato a diversi concorsi anche internazionali.

Foto Instagram Face Models