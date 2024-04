Leadership e benessere sul lavoro, Guardia di Finanza a confronto con gli altri settori

Stare bene sul posto di lavoro ed esercitare una leadership giusta, che includa e faccia crescere i collaboratori. In epoca di smartworking e grandi cambiamenti è una sfida non facile, che la Guarda di Finanza ha affrontato con il convegno dal titolo 'Leadership, inclusione e benessere organizzativo', nell'aula absidale di Santa Lucia a Bologna moderato da Massimo Giletti. “Noi finanzieri abbiamo avuto l’idea di affrontare l’argomento della leadership e delle azioni di comando in maniera diversa, ossia confrontandoci con esperienze di altri settori come quello religioso, imprenditoriale, culturale e universitario. L’obiettivo è mettere a fattor comune le diverse esperienze”, spiega il Generale di corpo d’armata Fabrizio Cuneo, Comandante Interregionale dell’Italia centro settentrionale della Guardia di Finanza nel corso dell'incontro, voluto anche pr celebrare i 250 anni del Corpo.

Leadership è lavorare assieme

Per il presidente della Cei, cardinale Matteo Zuppi, bisogna puntare sul “lavorare insieme” per avere una giusta leadership che “ha senso se c’è il sistema e per il sistema”, lontano dagli individualismi. “La leadership ha senso se c’è l’umiltà, o fa cambiare gli altri o li fa scappare - aggiunge Zuppi – e si rischia di rimanere soli”. Anche il benessere va interpretato “sempre al plurale” e non come “tante felicità individuali, che non fanno la felicità” e l’inclusione che deve essere “comunione”. Per Mogol l’obiettivo è “aiutare la gente ad entrare nel mondo delle regole, agire in modo che possano apprendere possibilmente in maniera amichevole, trasferendo il sapere con dolcezza”.

Welfare e ascolto all'Università di Bologna

Il rettore dell’Università di Bologna, Giovanni Molari, spiega che “nel piano strategico dell’Università di Bologna abbiamo dato molta importanza al benessere perché penso sia importante che tutte le componenti dell’ateneo si sentano parte e lavorino di concerto per dare un contributo non solo all’università ma a tutta la società”. In particolare, sono state portate avanti “diverse iniziative, dal welfare per i dipendenti a sportelli di ascolto per il personale e gli studenti, volte a cercare di prevenire e risolvere eventuali problemi”.

Maggiore partecipazione

“Il leader vecchio stile, che comandava distaccato, non può più esistere”, spiega il professor Vittorino Andreoli, psichiatra e membro della New York Accademy of Sciences. “Oggi il bisogno dei lavoratori è di sentirsi parte dell’azienda o dell’organizzazione – prosegue - . Sono cambiati i bisogni, occorre considerare il benessere come ‘essere bene’ e avere la percezione di essere accettati, di avere un significato e non è più possibile monetizzare tutto. I valori oggi importanti sono quasi tutti non denaro dipendenti, come la gentilezza, il fatto che il leader saluti, sorrida”. Bisogni accolti appieno dalla Guardia di Finanza, come racconta il generale Ivano Maccani, comandante regionale Emilia-Romagna della Guardia di Finanza. “È importante cogliere segnali, problemi e bisogni, che spesso nascono nel privato -spiega - . Per questo noi abbiamo messo in campo anche incontri con le famiglie dei nostri colleghi e creato dei centri d’ascolto”.