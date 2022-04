Leclerc e il furto dell’orologio super lusso: a Imola arriva Staffelli col Tapiro

Non inizia con il piede giusto il Gran Premio di Imola per Charles Leclerc: il pilota Ferrari, infatti, lo scorso 18 aprile è stato derubato di un orologio Richard Mille dal valore di circa due milioni di euro mentre era in vacanza a Viareggio. Il francese è stato avvicinato per un selfie ma subito dopo si è accorto del furto del prezioso orologio: un modello dal costo base di centomila euro, personalizzato però con la bandiera del Principato di Monaco.

L'orologio da due milioni di euro rubato a Leclerc

Quello sottratto al pilota è nello specifico un Richard Mille 67-02, personalizzato appunto con la bandiera del Principato di Monaco. Dal peso di 32 grammi e composto di quarzo bianco e rosso, questo particolare orologio era stato presentato nel settembre dello scorso anno. Come riportato dal sito de La Nazione, il marchio Richard Mille è da sempre vicino ai motori: tra i suoi testimonial, infatti, c'è anche Fernando Alonso, anche lui ex pilota Ferrari.

Staffelli e il tapiro a Leclerc: “Hanno fatto un bel lavoro”

Il pilota è stato quindi raggiunto a Imola - dove si svolgerà il prossimo Gran Premio di Formula 1 - da Valerio Staffelli, storico inviato di Striscia la Notizia, per la consegna del Tapiro d’Oro: "Hanno proprio fatto un bel lavoro, organizzati e veloci - ha dichiarato, come riportato dal sito sportmediaset.it, Charles Leclerc -. Orologio a parte, questa stagione per ora è solo positiva. E spero che nel prossimo gran premio qui in Italia ci possano essere ancora soddisfazioni: stiamo andando molto veloci".

Foto Facebook Scuderia Ferrari