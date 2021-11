Legambiente, Ecosistema urbano 2021: Bologna prima per piste ciclabili e per km bus

Bologna è la città con più piste ciclabili d'Italia. Lo rileva la tradizionale indagine di Legambiente "Ecosistema urbano 2021" che stila la classifica generale, determinata dall'insieme di 18 indicatori. I risultati sono stati pubblicati oggi dal Sole 24 Ore e sono riportati dalla 'Dire'.

Bologna è 22a, nella classifica complessiva delle performance, Trento si conferma al vertice, seconda Reggio Emilia, salita dalla quinta posizione e sempre in testa nelle piste ciclabili, terza Mantova.

Buone le prestazioni cittadine sul numero di passeggeri trasporto pubblico per abitanti, al 5° posto, 3a per uso efficiente suolo, mentre è ancora prima per percorrenza trasporto pubblico (km-vettura/ab).

Nella top ten città medie e piccole del Nord, ad eccezione è Cosenza: quinta nel 2018, era ottava l'anno scorso, stavolta è addirittura quarta in particolare grazie al primo posto per basso numero di incidenti e acque depurate, il quarto per le isole pedonali, il quinto per la diffusione del solare termico e fotovoltaico su edifici pubblici e il nono per la "ciclabilità".

Chiudono la top ten Treviso, nona, e Ferrara decima, al comando nella raccolta differenziata con l'87,6% di rifiuti separati. In fondo alla lista, si rileva il quartultimo posto di Alessandria (con due rappresentanti del Centro, Massa e Latina, rispettivamente 98ª e 100ª) ma sette degli ultimi dieci capoluoghi appartengono al Sud. Di questi ben cinque sono siciliani.

Le grandi città

L'analisi delle pagelle ecologiche delle grandi città metropolitane dal 2016 a oggi, in particolare centrata su quattro degli indicatori più importanti dell'indagine, mette in luce Milano, l'unica ad aver conseguito miglioramenti in tutti e quattro gli ambiti: mobilità, aria, rifiuti e auto. In particolare è l'unica, tra le grandi città, dove è diminuito il numero di auto circolanti ogni 100 abitanti. Bologna si distingue per essere quella con più piste ciclabili: 12,4 metri lineari ogni 100 abitanti (+15%), Genova per il basso inquinamento, Palermo per la maggiore crescita (+12%) nella differenziata negli ultimi sei anni. L'indice di Ecosistema urbano 2021 è consultabile anche online sul sito del Sole 24 Ore dove è possibile navigare tutte le 18 classifiche, città per città: https://lab24.ilsole24...

Reggio Emilia e Mantova sul podio delle province più green, dove si conferma prima Trento. Palermo e Catania in coda: in sette degli ultimi dieci posti ci sono centri del Sud, con l'eccezione di Alessandria (102° posto su 105) e di Cosenza che risale al quarto posto. Proprio mentre è in corso la conferenza Cop26 a Glasgow, i dati della 28ª edizione rapporto Ecosistema urbano, realizzato da Legambiente in collaborazione con Ambiente Italia e Il Sole 24 Ore, fotografano le performance green di 105 città capoluogo di provincia nel 2020, quando il Covid batteva più forte e il lockdown aveva "congelato" gli spostamenti.