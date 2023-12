"Approvate la legge sugli alberi e vi disinteressate del parco": l'attacco del Comitato Scuole Besta

Non mollano i membri del Comitato Scuole Besta che si oppongono alla costruzione della nuova scuola di viale Aldo Moro, progetto che comporterebbe il taglio degli alberi del Parco Don Bosco.

Dopo l'approvazione in Regione del progetto di legge che prevede la tutela degli alberi monumentali dei boschi, hanno scritto una lettera al presidente Stefano Bonaccini, alla presidente dell'Assemblea Legislativa, Emma Petitti e ai consiglieri regionali.

"Solo una politica sensibile alla salvaguardia dell'ambiente può dare risposte a un territorio sempre più vulnerabile per l'aggravarsi della crisi climatica- si legge nella lettera - Ci dispiace constatare che, mentre approvate una legge così importante sugli alberi monumentali, vi disinteressate completamente di un bosco di grande pregio naturalistico e sotto il profilo della biodiversità che si trova a due passi dai vostri uffici. Si tratta del bellissimo parco Don Giovanni Bosco".



Il Comitato ripercorre l’impegno degli ultimi mesi "perché la scuola secondaria di primo grado 'Fabio Besta' sia riqualificata invece che ricostruita cementificando una parte del parco Don Bosco. La nostra battaglia è condivisa da docenti ed ex docenti della scuola, genitori di alunni ed ex alunni e numerosi cittadini residenti in zone limitrofe, oltre a molte associazioni ambientaliste - scrivono - Il Comune di Bologna ha deciso di demolire l'edificio che ospita l’attuale scuola dopo che avrà costruito la nuova scuola alle sue spalle. Questa operazione comporta l'abbattimento di 40 alberi di alto fusto, consumo di suolo vergine, la distruzione della ricca fauna presente e una spesa che supera i 18 milioni di euro (la ristrutturazione delle scuole gemelle Guercino è costata solo 4 milioni di euro)".



"La Regione Emilia-Romagna non ha niente da dire su questo scempio ambientale? - chiedono - Le vostre leggi sulla rigenerazione, riqualificazione e riuso del patrimonio edilizio esistente non hanno alcun valore in questo caso? Dopo gli eventi catastrofici dello scorso maggio è surreale che si insista con politiche territoriali che prevedono ulteriore cemento e la riduzione del verde pubblico!".

'L’edificio più green è quello che è già in piedi'

"L'amministratore comunale si difende dichiarando che verranno piantati nuovi alberi, ma è risaputo che non c’è confronto a livello di capacità di ombreggiatura e di assorbimento della CO2 e delle polveri sottili fra gli alberi adulti che sarebbero abbattuti e gli alberelli che verranno piantumati. Anche perché, se non verranno curati come purtroppo spesso accade, la maggior parte di loro non sopravvivrà alla prima estate - continua la lettera - Verrà così compromessa la fruibilità del parco Don Bosco da parte di alunni e residenti e aumenterà l'insalubrità della circostante area residenziale, già minata dall'inquinamento e dalle emissioni nocive dei cantieri in corso".



Inoltre, fanno notare "il progetto della nuova scuola rappresenta un passo indietro anche dal punto di vista didattico a causa dell’organizzazione dello spazio scolastico: contrariamente alla scuola attuale ha una struttura rigida con aule e corridoi, senza gli ateliers di espansione flessibile delle aule e senza l’espansione di ciascuna aula verso il giardino esterno. Il Preservation Green Lab della National Trust for Historic Preservation ha coniato un nuovo slogan 'L’edificio più green è quello che è già in piedi' che, in questo caso, sembra perfetto" sferza il Comitato auspicando "che la Regione Emilia-Romagna si risvegli dal torpore e dia un segnale chiaro di ascolto e di condivisione di una battaglia così importante per il futuro della nostra comunità".