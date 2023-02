Autonomia differenziata, l'assessore Donini: "Non si tocchi la Sanità"

Il via libera in Consiglio dei ministri al disegno di legge sull'Autonomia differenziata? "Per noi non deve riguardare la sanità, che è un diritto costituzionale e dev'essere garantito a livello nazionale". Parola dell'assessore alla Salute della Regione Emilia-Romagna, Raffaele Donini, oggi all'inaugurazione del reparto di Ortopedia che torna nei locali del Policlinico Sant'Orsola, dopo il trasloco per ragioni di decongestione dovuto alla pandemia.

"Abbiamo detto, con le parole molto autorevoli del nostro presidente della Regione Stefano Bonaccini, che la sanità deve rimanere assolutamente pubblica, universalistica, che dev'essere un diritto inviolabile di ogni cittadino a livello nazionale. E questo lo dice una Regione, la nostra, che rende esigibile l'articolo 32 della Costituzione", quello che tutela la salute come diritto fondamentale dell'individuo, "al quale ci ispiriamo, più che ai disegni di legge sull'autonomia differenziata".

Continua l'assessore sull'eccellenza sanitaria dell'Emilia-Romagna "a livello nazionale: siamo quelli più attrattivi in Italia, l'Emilia-Romagna è la regione più attiva per quanto riguarda la mobilità attiva di tutti i pazienti che vengono a curarsi qui anche da fuori regione, perché trovano cure e assistenza migliori. Anche nel 2020, quando tutte le regioni erano chiuse e non c'era mobilità sanitaria tra loro, avevamo comunque tempi di attesa in linea alla situazione pre-Covid".

Dopodiché, precisa Donini, "chiediamo anche noi una maggiore flessibilità nella gestione della sanità perché lo Stato a volte è burocratico, farraginoso. Ci sono lentezze che dobbiamo superare ad esempio nella formazione dei professionisti, nelle poste di bilancio dedicate alla Sanità, nella riorganizzazione della governance. Ci sono dei problemi che dobbiamo superare, ma- tiene il punto l'assessore regionale- il diritto inviolabile alla salute deve essere garantito a tutti i cittadini in tutta Italia".

Facendo riferimento alla "fatica" nel trovare risorse nei rapporti con il livello nazionale, Donini rivendica in particolare i 16,3 milioni di euro stanziati per il rilancio del Sant'Orsola ed evidenzia: "È stata una battaglia continua ottenere questi fondi, vorremmo quindi che anche senza Autonomia differenziata ci fosse maggiore flessibilità. Per cambiare un milione delle programmazione nazionale, infatti, occorrono mesi e mesi di passaggi di carte.Si tratta di risorse assegnate alle Regioni, che potrebbero appunto gestirle e destinarle in modo più veloce" anche senza la riforma attuale cara al Governo. (Dire)