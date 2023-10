Legge cannabis, imprese CBD a rischio: "La gente si sente più tranquilla ad acquistare dai pusher che da noi"

Cannabis light solo in farmacia e solo sotto prescrizione medica? Il ministro della salute Orazio Schillaci nel suo decreto legge ha inserito il CBD (principio attivo del cannabidiolo, presente nelle piante delle piante di cannabis sativa) nella lista delle sostanze stupefacenti facendo piombare gli imprenditori che negli ultimi anni hanno investito nel settore della canapa legale in uno stato di incertezza. Anzi, in una situazione da 50% di calo del fatturato. E' quanto denunciano due di loro, che operano su Bologna, puntando il dito anche sull'informazione circolata sul tema, che - a loro dire - non sarebbe stata precisa e corretta. Sono Diego Ottani (organizzatore di Kanapa Festival e titolare di un negozio in zona Murri) e Simone Santirocco, imprenditore nel settore CBD che per primo ha avuto l'idea del delivery per prodotti di questo tipo facendolo partire proprio da Bologna.

Partiamo dai titoli che abbiamo letto in queste settimane: la cannabis light diventa illegale. Terrorismo mediatico o cambiamenti reali? Se sì, quali?

D.O. - "Articoli totalmente fuorvianti, poiché non rappresentano la reale situazione normativa. A mio avviso siamo ben oltre il terrorismo mediatico. Stiamo vivendo una situazione che danneggia oltre un migliaio di imprenditori sul territorio italiano, che pagano regolarmente tasse e contributi e che danno da lavorare direttamente e indirettamente a un indotto molto maggiore.

Il cambiamento vero è principalmente uno. Dopo tanti anni e tanti governi che hanno schivato a priori un tema spinoso (quello della Cannabis Light appunto) è arrivato 'finalmente' un governo che ha deciso di affrontare il problema provando a regolarizzarlo. Il punto è che nonostante ci siano svariati esempi autorevoli da prendere come spunto (vedi U.S.A. e Germania) l’attuale governo italiano si basa esclusivamente su ragionamenti economici mirati a ottimizzare i propri introiti (modello deposito fiscale/Monopolio) senza sapere e guardare tutto quello che c’è attorno. Senza avere conoscenze della materia trattata, senza rispetto delle normative comunitarie e del libero scambio tra i paesi UE, in contrasto con norme nazionali che definiscono l’assenza efficacia drogante, senza prendere in considerazione le potenzialità economiche che potrebbe avere la canapa seguendo un modello similare a quello della birra artigianale, in un paese con tanti appassionati artigiani che lavorano quotidianamente per create ed esportare eccellenze del made in Italy.

E poi, hai mai messo a confronto le problematiche generate da tabacco, alcol, gioco d’azzardo con la canapa? Io sì, e potrei stare qui a parlarne ore...Insomma il modello monopolio fa bene solo a pochissimi (Stato, distributore, mafie) a discapito di tutti gli altri: imprenditori, consumatori e a una pianta che fino a 70 anni fa era una delle coltivazioni regine della nostra penisola".

SS - "Puro terrorismo mediatico, abbiamo letto titoli fuorvianti quali 'La Cannabis Light diventa illegale' o 'La Cannabis Light sarà vendibile solo in farmacia', molti clienti ci hanno contattato chiedendo se fosse ancora sicuro acquistare da noi e se rischiassero qualche problema legale. Ovviamente nulla di tutto ciò è vero perché il Governo ha solamente inserito le preparazioni a uso orale tra i medicinali prescrivibili dal medico, in soldoni Olio CBD, ma cannabis, cosmetici e tanti altri prodotti non sono minimamente toccati da questo scellerato decreto".

Quanti siete a Bologna a operare in questo settore e come state affrontando questo periodo? Siete tutti piccoli imprenditori che hanno investito in un progetto in cui credevate molto o ci sono grandi colossi dell'e-commerce che costituiscono per voi concorrenza dura?"

D.O. - "Da bolognese doc e organizzatore di manifestazioni tematiche sulla canapa (come il Kanapa Music Festival) ho ben scandagliato il tessuto imprenditoriale bolognese legato esclusivamente Cannabis Light. A Bologna e provincia ci sono oltre 50 partite iva che commercializzano cannabis con un centinaio di punti vendita. Ci sono almeno 300 tabaccai che rivendono queste famigerate bustine a uso tecnico (guai fumarla) e probabilmente un numero ancora maggiore di aziende agricole che in gran parte complementariamente alle altre coltivazioni producono o hanno prodotto canapa negli ultime due/tre anni. Il mercato c’è, le richieste ci sono, chi sa lavorare non c’è bisogno che pensi alla concorrenza, specialmente quella sul web, dove oltretutto le policy dei vari colossi (social media e motori di ricerca) sono estremamente restrittive".

SS - "La gente in questo momento si sente più tranquilla ad acquistare dagli spacciatori che da noi, il settore sta registrando un 50% in meno di incassi, chissà ci guadagna veramente da queste perdite. Però intanto 10.000 famiglie di onesti operatori tra imprenditori e dipendenti sono a rischio. Noi siamo soggetti a mille controlli, dobbiamo avere mille accortezze per non subire denunce e sanzioni però intanto la droga gira illegalmente a fiumi nelle piazze. Non abbiamo ben capito come questo governo intenda difendere le piccole/medie imprese italiane: a parole dice di essere dalla parte degli italiani e delle imprese, nei fatti, nel nostro caso, favorisce la criminalità organizzata. Intanto però abbiamo investito i nostri risparmi in questa attività e assunto dipendenti e collaboratori, come farò a spiegare loro che il governo che difende gli italiani vuole lasciarli a casa? Ieri ho fatto un giro su Amazon, per pura curiosità, e ho notato che l'olio CBD è ancora in libera vendita, sai perché? Vorrei vedere una causa contro una multinazionale basata su un decreto antiscientifico che definisce il CBD medicinale stupefacente, quando non è in nessuna maniera stupefacente, unico caso al mondo. Intanto però i clienti acquistano su Amazon e solamente noi aziende italiane ci rimettiamo".

Chi sono i vostri clienti abituali?

D.O. - "I clienti della mia attività sono principalmente persone di una certa età, uomini e donne, che cercano un passatempo, che assecondano un vizio che ha radici spirituali e che gli conceda un attimo di relax in una vita di lavoro e stress. I ventenni non cercano Cannabis Light, non incominciano con la Cannabis Light e rarissimamente frequentano queste tipologie di shop".

SS - "I nostri clienti abituali, secondo le nostre statistiche, sono lavoratori/professionisti tra i 30 e i 60 anni, che cercano relax e, perché no, magari anche un po' di divertimento durante la loro stressante routine. Alcuni invece sono proprio pazienti medici che a causa della difficoltà di reperire la cannabis terapeutica si rivolgono a questo mercato in cerca di sollievo. Per me è molto grave che uno stato renda così difficile accedere a una cura naturale di questo tipo, mentre magari ottenere uno psicofarmaco è paradossalmente molto più semplice. L'Italia potrebbe essere uno dei mercati più floridi della cannabis mentre si riduce ad acquistare la Cannabis Terapeutica dall'Olanda a prezzi folli perché quella coltivata in Italia non soddisfa il fabbisogno dei pazienti".

Cosa vuole l'Europa e cosa vuole l'Italia (del governo Meloni) dal vostro punto di vista?

D.O. - "L’Europa vuole il giusto, ha una visione concreta delle problematiche e delle potenzialità della cannabis. Il Governo Meloni cerca spudoratamente fondi per finanziare le irrealistiche promesse dell’ultima campagna elettorale. Ovviamente e intelligentemente le cerca dove non ha avuto e non avrà mai consenso elettorale, ma si dovrebbe ricordare che dietro a tutto ciò ci sono oltre che persone, aziende che negli ultimi anni lo stesso stato ha finanziato".

SS - "Si stanno muovendo diversi azioni verso questo decreto, ricorsi da più parti. Purtroppo Giorgia Meloni in campagna elettorale ha fatto promesse folli e populiste che a oggi sa di non poter mantenere, e sta cercando di prendere soldi ovunque, anche da noi proponendo una sorta di regime di monopolio (che non sarebbe mai concorrenziale con il mercato nero). Ma la cannabis light è un prodotto molto più simile alla birra artigianale che alle sigarette: è prodotta da piccoli produttori che se fossero valorizzati a dovere sarebbero un'eccellenza made in Italy. In tutta Europa cercano il nostro prodotto made in Italy ma rischiamo di non poterlo piu vendere a breve. Piccola parentesi sull'Europa: i regolamenti europei dicono che il CBD deve circolare liberamente in tutta l'unione, come si pone questo decreto in confronto di questi regolamenti? Se poi volessimo guardare più in largo, molti paesi (Germania, Lussemburgo, Malta, Spagna, Portogallo..) hanno depenalizzato la cannabis (anche quella con THC) e stanno capendo come muoversi sulla vendita".

Quale tipo di azione state mettendo in campo per affrontare, far luce e superare questa fase ?

D.O. - "In primis chiedere rettifiche alle testate giornalistiche che hanno dato informazioni false. Poi una importante campagna di raccolta fondi per svolgere azioni e ricordi legali, poiché sono l’unica reale strada per affrontare il problema quando di fronte ti trovo lo stato in cui vivi.

Ultima cosa che mi sento di annotare . Ma questo contrasto alle associazioni criminali e alle innumerevoli mafie presenti in Italia come pensano di attuarlo? Continuando a parlarne? A fare ipotesi, teorie e arrestando delinquenti dopo 20 anni di latitanza e arrivati a fine vita? La legalizzazione della cannabis (non solo Light) tramite una attenta e accurata fase normativa sarebbe un primo grande passo, con effetti certi a riguardo di questo ultimo tema trattato.

SS - "C'è in atto una raccolta fondi organizzata dalla maggiore associazione di categoria italiana, a cui anche noi siamo associati e facciamo riferimento, Canapa Sativa Italia (CSI) per partecipare/organizzare a dei ricorsi sul decreto e finanziare studi scientifici che dimostrino nuovamente la totale innocuità del CBD. Noi abbiamo donato e consigliamo a tutti quelli che credono nella libertà individuale e d'impresa di farlo, oggi tocca a noi, domani potrebbe toccare a qualcun'altro !".