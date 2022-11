"Con la legge sui rave non avremmo potuto salvare il posto in azienda"

"Alla luce di quest'ultimo decreto sui rave party, sarebbe stata possibile il presidio a difesa delle lavoratrici e dei lavoratori della Saga?". A chiederselo è Primo Sacchetti, funzionario della Fiom-Cgil di Bologna e segretario organizzativo delle tute blu dell'Emilia-Romagna, richiamando il lungo presidio organizzato davanti allo stabilimento di Gaggio Montano dopo l'annunciata chiusura da parte della multinazionale Evoca.

Quella vertenza si è conclusa con il salvataggio dello stabilimento grazie ad un accordo di reindustrializzazione e all'avvio di un nuovo percorso imprenditoriale: Gaggio Tech è la newco che ha preso il posto dell'ex Saga Coffee. Ma, scrive oggi Sacchetti su Facebook, "il presidio si sarebbe potuto fare", riuscendo così a "salvare 137 posti di lavoro, o il Governo avrebbe mandato le forze dell'ordine a farci sgomberare, magari multando e mettendo in galera qualcuno? Non ho certezze. Faccio solo una domanda".

Ascari (M5S): "Norma può essere applicata anche ai picchetti sindacali"

Stefania Ascari, deputata M5s rincara l'allerta. "La norma, per come è scritta, potrà essere applicata anche ai picchetti degli operai fuori dalle fabbriche, alle occupazioni scolastiche e universitarie da parte degli studenti e potenzialmente a qualsiasi forma di manifestazione. I rave party sono un pretesto". Infatti, spiega Ascari, nel testo "non è presente alcun riferimento specifico ai rave e per questo è fuorviante parlarne come di una norma anti-rave. Il reato introdotto è invasione di terreni o edifici compiuto da più di 50 persone per raduni pericolosi per l'ordine o l'incolumità pubblica. L'applicazione è ampia e soprattutto arbitraria e discrezionale, perché alle forze di Polizia è affidato il giudizio soggettivo sulla pericolosità che un raduno può presentare per l'incolumità, l'ordine e la salute pubblica".

Ad esempio "il raduno di fascisti a Predappio, nonostante il reato di apologia del fascismo, può esser ritenuto non pericoloso per l'ordine pubblico e dunque non punibile. Al contrario- sottolinea Ascari- una manifestazione di operai contro la delocalizzazione o lo sfruttamento, può essere bloccata e punita perché considerata pericolosa dalle forze dell'ordine". La pena poi è fino a sei anni di carcere e 10.000 euro di multa ed è "una sproporzione evidente se si considera che prevedono una pena massima sotto i sei anni persino atti di terrorismo verso cose con ordigni esplosivi, omicidio colposo, omissione di soccorso, abbandono di minori o incapaci, occultamento di cadavere, adescamento di minorenni". Di fatto, il governo Meloni "ha cominciato a palesare la sua natura sin dalle prime mosse e con disinvoltura sta mettendo mano su libertà e diritti" e il M5s, assicura Ascari, si opporà con tutte le sue "forze a questa deriva. I segnali sono allarmanti". (Mac/ Dire)

