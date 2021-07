Il giovane bolognese Leo Meconi in finale al festival di Castrocaro

Buone notizie dal Festival di Castrocaro 2021: c'è anche un giovane bolognese nella rosa degli otto finalisti della gara canora. Si tratta di Leo Meconi, classe 2004, iscritto al terzo anno del Liceo Musicale Lucio Dalla. Dopo aver superato ben tre fasi di selezioni fino alle Last Audition del 1 luglio scorso se la giocherà fino in fondo: le registrazioni partiranno questa settimana e la finale si svolgerà il 1° agosto al Padiglione delle Feste di Castrocaro Terme. La serata sarà condotta da Paola Perego mentre ancora non è nota la composizione della giuria.

