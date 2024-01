Latitante in Repubblica Dominicana stanato dai carabinieri di Bologna

Lo scorso 17 gennaio è stato arrestato a Santiago de Los Caballeros, in Repubblica Dominicana, Leonardo Ferro, latitante su cui pendevano ben tre ordinanze di custodia cautelare. L’uomo è accusato di aver importato 454 chili di cocaina in concorso con un altro soggetto, quest’ultimo già condannato in primo grado poiché ritenuto parte di un’organizzazione criminale dedita al narcotraffico internazionale, nel contesto degli interessi della cosca di ‘ndrangheta Gallace, operante a Guardavalle (Catanzaro).

Le ricerche di Ferro si erano concentrate in gran parte del Sud America (Colombia, Brasile, Panama, Venezuela e Repubblica Dominicana) ed erano gestite dall’unità Ican dell’Interpol. Dell’unità fanno parte diverse forze dell’ordine internazionali, tra cui il nucleo investigativo del Comando provinciale dei carabinieri di Bologna. Proprio questi ultimi sono stati coloro che hanno individuato il narcotrafficante, analizzando e veicolando importanti informazioni dell’Analysis project Itoc dell’Europol. Dalle intercettazioni telefoniche della moglie di Ferro, si è appreso che quest’ultimo avrebbe accompagnato la figlia a scuola. Così, l’Interpol ha potuto organizzare un servizio ad hoc, riuscendo ad intercettare e ad arrestare il latitante. Ora, Leonardo Ferro è in attesa di estradizione.