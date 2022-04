Lepore, Bonaccini e Zuppi all'Iftar di Ramadam

Sarà un momento di preghiera che vedrà la partecipazione delle istituzioni e dei religiosi quello di questa sera, 18 aprile, al Centro Socio-culturale Islamico di Bologna.

Yassine Lafram, presidente della Comunità Islamica di Bologna, ha organizzato un Iftar alla presenza del presidente della regione Stefano Bonaccini, del sindaco Matteo Lepore, dell’ex presidente del Consiglio dei ministri Romano Prodi, del cardinale Matteo

Zuppi, del rettore Giovanni Molari e del sacerdote ucraino don Mikhaylo Boiko.

"L’Iftar, il pasto che interrompe la giornata di digiuno, è uno dei momenti più solenni del sacro mese di Ramadan. Si tratta di un momento di preghiera, meditazione e di condivisione che interrompe il periodo di astinenza dal cibo iniziato all’alba e che terminerà con il calar del sole", spiega

L’appuntamento è per lunedì 18 Aprile 2022, alle ore 19.20, presso il Centro Socio-culturale Islamico “Assalam” in via della Casa Buia 3 a Bologna. "L’iftar si svolgerà in un clima di sobrietà e con una ridotta partecipazione in ragione della necessità di garantire il rispetto delle norme anti-covid", fa sapere la Comunità Islamica.

Foto FB Comunità Islamica Bologna