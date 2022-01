Lepore: "Clinica vaccinale in Piazza, ascoltiamo medici e chi lavora negli ospedali" | VIDEO

E' in allestimento il mega-camper vaccinale per bambini tra 5 e 12 anni e anticipa "Vedremo l'effetto sulla vita della città e insieme al Governo e la Regione vedremo se sarà necessario assumere ulteriori provvedimenti"

"Chiedo al Governo un messaggio di maggiore chiarezza, la popolazione si deve vaccinare, anche oltre l'obbligo". Lo ha detto il sindaco Matteo Lepore, all'entrata in vigore delle nuove anti-covid e nel giorno in cui la regione Emilia-Romagna entra in zona gialla.

In Piazza Maggiore è già in allestimento la clinica vaccinale per i bambini tra i 5 e i 12 anni e l'invito del sindaco è di ascoltare i "pediatri, i medici, le persone che lavorano negli ospedali che in questo momento hanno le terapia intensive piene. Vogliamo dare informazioni a tutti i genitori che in questo momento hanno dei dubbi".

Nei prossimi giorni, anticipa: "vedremo l'effetto sulla vita della città e insieme al Governo e la Regione vedremo se sarà necessario assumere ulteriori provvedimenti. In questo momento ci dobbiamo concentrare sulla promozione della vaccinazione. Direi che c'è già abbastanza confusione nella comunicazione nazionale". Ed è proprio dal livello nazionale che Lepore aspetta parole chiare, in particolare dalla attesa conferenza stampa del premier Mario Draghi.

"E' ancora presto per dire quale sarà l'effetto dell'apertura delle scuole sulla curva nei prossimi giorni, dobbiamo ovviamente attendere", premette Lepore. "Ma abbiamo bisogno di dare un messaggio di maggiore chiarezza, lo chiedo al Governo. Mi aspetto molto dalla conferenza stampa del premier (prevista per oggi pomeriggio - ndr) perchè credo che il problema in questo momento sia chiarire, a livello nazionale, che la popolazione di deve vaccinare. Questo è il messaggio che dobbiamo fare passare per tutte le età che si possono vaccinare, anche oltre l'obbligo". (dire)