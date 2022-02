Minori e violenza, Lepore: "Meno carcere, più teatro"

"Il nostro obiettivo non può essere chiudere gli adolescenti nel carcere del Pratello, ma portarli a teatro, ad ascoltare musica, ai concerti. Questa dev'essere la nostra missione".

Ci crede il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, lanciandoil messaggio alla platea, riunita a Confindustria Emilia, del Bologna Festival, che nella sua 41esima edizione tornerà ad animare la città da fine marzo fino a dicembre.

Dunque, se da settimane e mesi il tema 'baby gang' e dintorni tiene banco, non solo sui giornali e non solo a Bologna, prova a reagire Lepore: "Ci dobbiamo rivolgere ai giovani- insiste il sindaco parlando al pubblico culturale- con grande attenzione in questo periodo, facendoli innamorare di nuovo della musica e della cultura in generale. Abbiamo più che mai bisogno di parlare alle nuove generazioni, che non sono 'il male', diciamo. Il mondo della cultura ha una grande responsabilità in questo ambito, perché è quello che può accompagnarli con maggior sensibilità. Sono convinto che teatro e musica oggi debbano dare un messaggio alla comunità e alle nuove generazioni in primis. A leggere i giornali sembra davvero di essere 'assediati' dai ragazzi, ma non è così. Certo, ci sono problemi quotidiani, ma dobbiamo dare speranza alle nuove generazioni". E quindi, rilancia Lepore: "Quella del Bologna Festival è una realtà che ha 41 anni, è ormai un'istituzione a tutti gli effetti, e noi continuiamo e continueremo a sostenerla. L'obiettivo resta certamente quello di portare i migliori artisti in città e riempire le sale, ma anche, appunto, dare speranza ai giovani". (Lud/ Dire)