Lepore: “A Tokyo anche le ambulanze vanno a 30 km/h”. E piovono critiche

Si continua a discutere della delibera Città 30. Fresco di ritorno dal viaggio in Giappone, il sindaco Matteo Lepore ha parlato di alcune tipicità di Tokyo, tra cui proprio il limite a 30 km/h che, secondo quanto raccontato dal sindaco in un incontro con il CNA, anche le ambulanze rispetterebbero: “Sono rimasto impressionato dalle ambulanze – scrive l’agenzia Dire riportando le parole del sindaco –. A Tokyo il limite è ai 50 in alcune strade e ai 30 in altre, non ci sono auto parcheggiate e quindi di fianco ci sono le strisce rosse per le piste ciclabili e le strisce verdi per i pedoni. Le ambulanze con la sirena vanno ai 30 e le persone non muoiono, arrivano in ospedale. Sono rimasto sconvolto".

Sconvolte anche le opposizioni, ma dalle affermazioni del primo cittadino: “Lepore posi il fiasco – scrive in una nota Stefano Cavedagna, capogruppo di Fratelli d’Italia in Comune –. Capiamo che non sappia più cosa inventarsi pur di giustificare una scelta che i bolognesi non vogliono, ma sostenere che anche le ambulanze, in Giappone, viaggino ai 30 all’ora è fuori da ogni senno”. Dura anche la reazione del capogruppo in Consiglio comunale della Lega Matteo Di Benedetto: “Leggo che il Sindaco Lepore invoca fantomatiche ambulanze ai 30 km/h a Tokyo, velocità secondo lui evidentemente adeguata. È l’ennesima posizione ideologica di un’amministrazione che è pronta a sacrificare tutto sull’altare dei propri progetti politici. È grave che anche il diritto alla salute venga considerato politicamente sacrificabile. Chiedo al Sindaco di fare chiarezza. La sua posizione politica è quella di volere le ambulanze ai 30 km/h? O come noi ritiene giusta la legge che consente di superare i limiti quando ci sono emergenze sanitarie? Attendiamo la risposta. A questo punto da lui ci aspettiamo di tutto”.