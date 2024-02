"Un libro al giorno per Lepore": la nuova iniziativa del Comitato Besta

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Dopo il premio "Attila" e la "contro-mostra", nuova iniziativa di comitati che si oppongono alla costruzione delle nuove scuole Besta e alla salvaguardia degli alberi al Parco Don Bosco.

Si chiama " Biblioteca in Comune” e, come riferiscono i comitati, ogni giorno, a partire dal12 febbraio alle ore 12.00, verrà consegnato al Sindaco Matteo Lepore un libro a Palazzo D’Accursio da parte dei residenti del quartiere: "L’intento è di riempire di ulteriori contenuti le ragioni e le preoccupazioni di chi si batte per preservare il suolo, gli alberi e la biodiversità.. Con questa iniziativa speriamo di sensibilizzare chi fino ad oggi ha mostrato poco interesse per la nostra battaglia” – dichiara Lidia La Marca, medico residente in prima linea per la difesa del Parco Don Bosco" che consegnerà il primo volume "Fitopolis, la città vivente" di Stefano Mancuso.

"Per prendere buone decisioni, un’amministrazione dovrebbe tenere conto di ciò che sta accadendo al clima globale e calcolare anche le ripercussioni delle azioni locali sull’ambiente e sulla nostra salute - continua la presidente - L’appello per la tutela del Parco Don Bosco promosso da autorevoli esponenti del mondo scientifico e accademico è stato inascoltato, ma noi non ci arrendiamo. Aiuteremo il Comune a costruire una Biblioteca di testi utili per accrescere la consapevolezza sui rischi legati ad uno sviluppo economico ed urbanistico senza limiti. Occorre tenere conto della crescente sensibilità ambientale della popolazione. Nel nostro caso, invece di dare risposte di merito, si è preferito contrapporre i diritti dei bambini ai diritti degli alberi. Ma davvero qualcuno pensa che ci possa essere un futuro per quei bambini se continuiamo a maltrattare la natura e ogni forma vivente? Davvero qualcuno pensa che il benessere collettivo sia legato più a edifici moderni che a un ambiente verde e sano? Auspichiamo - conclude La Marca - che la lettura dei libri che consegneremo a Palazzo d'Accursio possa contribuire a scrivere un finale della storia delle Besta diverso da quello finora prospettato dal Comune”.

Alla fine di gennaio, si sono susseguiti vari presidi e proteste all'interno del parco Don Bosco. Il 29 gennaio due agenti della polizia locale sono rimasti lievemente feriti.