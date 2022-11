Occupazioni, Lepore: "Se chi occupa un immobile esce è un bene per tutti"| VIDEO

"Non si tratta di dialogare con chi occupa, si tratta di continuare a dare risposte alla città e fare in modo che il conflitto sociale che a volte si innesca non produca toppe peggiori del buco. Quindi dobbiamo tenere presente che se c'è un immobile occupato e gli occupanti escono, è un bene per tutti".

Così il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, sull'apertura espressa nei giorni scorsi dalla Giunta verso le proposte dei collettivi che stanno occupando lo stabile di via Capo di Lucca 22. Una mossa che ha suscitato critiche da parte dei partiti di opposizione e anche all'interno del Pd.

"Critiche non ne ho sentite", afferma Lepore oggi a margine di un'iniziativa della Fiom-Cgil, aggiungendo: "Questo è un momento particolare, di grande tensione sociale e credo che insieme a Questura, Prefettura e Procura si stia facendo un buon lavoro. Dobbiamo continuare a collaborare tra le istituzioni, facendo abbassare la temperatura e dando le risposte sociali che la città si aspetta, su questo l'amministrazione è impegnata". (Dire)