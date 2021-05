Lepore su piazza Verdi: "Chiusa per eventi, e si acceda con prenotazione"

Il modello sarebbe quello già collaudato di Piazza Maggiore "con un perimetro e ingresso su prenotazione". E' la ricetta per uscire dalle serate fracassone delle piazze della movida, secondo l'assessore e candidato alle primarie Matteo Lepore.

L'intervento andrebbe a disciplinare gli accessi in piazza Verdi e piazza San Francesco, Il banco di prova potrebbe essere proprio l'avvio del cartellone degli eventi estivi del comune.

"Stiamo progettando insieme alla Cineteca, all'Arena del Sole e al Teatro comunale -spiega Lepore, all'inaugurazione del suo spazio dibattiti in via Andreini- lo avevamo già detto quando abbiamo presentato questa idea di Bologna Estate".

Per l'assessore "i cittadini devono vivere di cultura e con la partecipazione dei cittadini, e allo stesso tempo con la garanzia che la sicurezza e il decoro urbano vengano garantite dalle autorità competenti".

Conti: "Situazione fuori controllo"

"Ormai è quasi fuori controllo e di difficile gestione. La cultura serve per prevenire queste situazioni, non per risolverle. Oggi non è più sufficiente". E' il commento invece di Isabella Conti alla situazione delle piazze nelle ultime notti della movida selvaggia. Forse -sostiene Conti si sarebbe forse potuto "fare un lavoro più meticoloso, con proposte culturali e un'organizzazione diversa".

La candidata commenta quindi le dichiarazioni del sovrintendente del Teatro comunale, Fulvio Macciardi, oggi su 'Il Resto del Carlino', che chiede di valutare la chiusura di piazza Verdi. "E' un grido di dolore ed è una sconfitta- dice Conti- le Istituzioni devono essere all'altezza di preservare questi spazi, senza arrivare a chiudere le piazze".

