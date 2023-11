Lepore lancia l'accordo, ma i taxi a Bologna sono: "Pochi e cari"

"Le persone a Bologna non si lamentano perché in taxi ci si mette troppo, ma perché il taxi non c'è o costa troppo". Sena mezzi termini il sindaco di Bologna, Matteo Lepore che ieri sera ha partecipato a un incontro con le imprese iscritte al Cna, come riferisce la Dire.

Incalzato dal presidente di Cotabo, Riccardo Carboni, il primo cittadino specifica: "Sono venuto in pace e dirò solo che sono disponibile a fare un tavolo di lavoro".

Il nodo taxi è uno tai tanti da sciogliere, quanto a mobilità, tra i vari interventi cittadini, cantieri e, da ultima, la chiusura al traffico dell'area delle due torri per i controlli alla Garisenda che potrebbe durare anni.

Sì a una "logica di cooperazione da rafforzare per trovare insieme le soluzioni affinché il servizio sia più efficiente, affinché sia bello e soddisfacente fare il lavoro di tassista e affinché si sia tutti orgogliosi della città in cui viviamo", continua Lepore "se ci sono riusciti in tante altre città europee ci riusciremo anche noi", e si dice "abbastanza fiducioso" sulla possibilità di chiudere un accordo". Se sarà così "sarò il più felice del mondo perché significa che avremo trovato un buon metodo di lavoro", conclude Lepore, altrimenti "sarebbe un peccato".

I taxi bianchi negli ultimi mesi hanno messo in atto varie azioni di protesta, e di riposta alle critiche di Palazzo d’Accursio al servizio, mentre le categorie dei taxi chiedono un tavolo permanente sulla mobilità, specialmente in vista dei cantieri del tram.