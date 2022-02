Liquidazione Les Copaines, Lo Giudice: "Seguiamo sviluppi con attenzione"

Neanche il tempo di mettere in archivio la vertenza Saga Coffee, che nel Bolognese si aggira lo spettro di un'altra crisi. Anzi, più di uno spettro, dato che i titolari della Super Srl, marchio Les Copains hanno annunciato nei giorni scorsi di avere messo in vendita il marchio. A stretto giro è arrivata la nota dei sindacati, che hano annunciato di aver presentato istanza di fallimento con i loro legali, perché lasciati, a loro dire, all'oscuro di tutto e timorosi "di un grosso pregiudizio per gli enormi crediti delle maestranze".

Il caso è finito in Città metropolitana, dove Sergio Lo Giudice, capo di gabinetto di Lepore, ha fatto sapere di seguire il caso con attenzione e di avere indetto un tavolo per il 28 febbraio prossimo.

"Abbiamo appreso la notizia della liquidazione e poi della richiesta di fallimento della storica azienda bolognese Super srl, proprietaria del noto marchio di abbigliamento sartoriale Les Copains. Come Città metropolitana di Bologna, attraverso il Tavolo di salvaguardia seguiamo con grande attenzione tutti i percorsi e le evoluzioni di questa azienda".

"Super -ricorda Lo Giudice- è una azienda con grandi potenzialità ed una grande opportunità anche a livello internazionale, ora purtroppo dobbiamo affrontare questa situazione, e come sempre, l’impegno delle istituzioni è incentrato sulla salvaguardia dell’attività e del mantenimento dell’occupazione".