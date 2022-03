Les Copains, nessun ricorso contro il fallimento

Una istanza di fallimento per salvare l'attività. E' la strategia messa in campo dalle 43 lavoratrici del marchio di moda Les Copains, storico marchio bolognese dell'abbigliamento, attualmente messo in liquidazione.

Nel merito il giudice si è riservato di pronunciarsi, ma l'azienda cui fa capo il brand Les Copains, Super, ha fatto sapere che non si opporrà alla richiesta dei dipendenti. Le lavoratrici in aula hanno spiegato perché ritengono sia possibile una ripresa dell'attività, bloccata dal 17 febbraio. L'obiettivo è che "non si perdano azienda, marchio e professionalità".

In attesa delle decisioni del Tribunale di Bologna, "continuamo a lottare perché non scompaiano un marchio e un'azienda che attivano un importante indotto di professionalità", è l'appello della Filctem-Cgil.

Intanto "La Regione attende il pronunciamento del tribunale, subito dopo verrà convocato un nuovo tavolo di salvaguardia", ha spiegato in mattinata l'assessore allo Sviluppo economico, Vincenzo Colla, rispondendo in Assemblea legislativa all'interrogazione della consigliera dem Francesca Marchetti, mentre il capo di gabinetto metropolitano e delegato al Lavoro, Sergio lo Giudice chiede che "Il Tribunale di Bologna si pronunci al più presto". (Dire)