Lorenzo e l'amore del web che promette di mandargli lettere e foto

Lorenzo Bastelli ha 13 anni e una brutta malattia. Ultimamente, è costretto a stare a casa con poca mobilità e ha sempre meno relazioni sociali. Così sua madre ha fatto un appello via social: "Il 10 novembre è il suo compleanno, sarebbe bello se ricevesse tante lettere, lui ama riceverle, le mette da parte e le rilegge spesso. Lo porterebbero ad alleggerire i suoi pensieri".

Tante e tanti hanno risposto e la storia sta facendo il giro del web. Ieri anche il presidente della Regione Stefano Bonaccini e il segretario della Lega, Matteo Salvini, hanno dedicato un pensiero a Lorenzo.

"Caro Lorenzo, sono Stefano e in questo momento mi trovo a ricoprire il ruolo di presidente della Regione Emilia-Romagna. So che stai passando un periodo molto duro, che ti costringe a stare distante dagli amici e dai compagni di scuola, oltre a non permetterti di praticare attività sportiva e divertirti. Deve essere veramente molto difficile".

"Tua mamma però dice che sei un ragazzo molto coraggioso. Devi aver preso da lei, perché Francesca è una donna forte e tenace. Ho letto che il tuo sogno è quello di diventare un dottore, un oncologo pediatrico per la precisione. Ti auguro dal profondo del cuore di riuscirci. Nella vita non c'è niente di meglio che avere un sogno e fare di tutto per realizzarlo".

"Io alla tua età sognavo di fare il calciatore di serie A. Ben presto ho capito che non sarei mai stato abbastanza bravo per arrivare tra i professionisti, ma ho continuato a giocare tra i dilettanti e mi sono divertito moltissimo. Anche tu devi inseguire il tuo sogno, tutti i giorni. Nel frattempo, non mollare! E ricorda che non sei solo, perché siamo in tantissimi a essere al tuo fianco. E un giorno, se vorrai, potremo organizzare un incontro per conoscerci di persona. Un abbraccio forte".

"Oggi sono rimasto colpito e commosso dalla richiesta di questa mamma per il suo Lorenzo, un piccolo gesto d’amore che dice tanto. Vi consiglio di leggere il suo post e di condividerlo. Forza Lorenzo, combatti con tutte le tue forze. Noi siamo con te. P.s. Ti manderò anche io una lettera molto presto".

Il messaggio della mamma

"Probabilmente penserete che sono un pochino "suonata" si dice dalle mie parti. Il periodo è un po' difficile e Lorenzo, affetto da sarcoma di ewing, ultimamente, anche a seguito di qualche complicazione e fastidio fisico (è un eufemismo), è costretto a stare a casa con poca mobilità. È un momento di passaggio per lui, i vecchi compagni di classe stanno percorrendo strade diverse e i nuovi li conosce poco, nonostante adori studiare al liceo scientifico e sia bravissimo in matematica, questo è un momento un po' faticoso".

"Mi domandavo, anche condividendo questo post, per chiunque avesse voglia di scrivere una lettera come si usava ai vecchi tempi (lui ama ricevere delle lettere, le tiene tutte da parte e se le rilegge spesso). Mi piacerebbe tanto che avesse la possibilità di interagire con più persone possibili. Non solo chi lo conosce già ma anche chi può raccontargli qualcosa di quello che fa, di quello che succede al di fuori. Tra un po' compie gli anni, il 10 novembre e sarebbe un regalo bellissimo. Una lettera per lui un disegno una foto di una animale (lui ama tantissimo gli animali), fotografie, lo porterebbero ad alleggerire i suoi pensieri".

L'indirizzo è: Bastelli Lorenzo - Via Berlinguer 71/B - 40024 Castel San Pietro Terme (BO).