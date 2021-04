Radioterapia, al Sant'Orsola accolto il primo paziente con lettino digitale | VIDEO

Nel corso del 2020, nonostante la pandemia, Fondazione Sant'Orsola ha portato a termine la campagna di raccolta fondi "Seguimi" per acquistare un lettino digitale del valore di 254mila euro capace di costituire insieme all'acceleratore lineare acquistato dal Policlinico in agosto un'abbinata unica al mondo.

Ora quel lettino è entrato in funzione e ha ospitato il primo paziente, come comunica la Fondazione sui social. "È entrato in funzione il lettino digitale che insieme abbiamo donato alla radioterapia del Sant’Orsola - si legge -, il primo trattamento è stato effettuato su un paziente con una forma acuta di leucemia per cui è stato necessario procedere con la Total Body Irradiation per arrivare ad eradicare le cellule maligne e poter procedere al trapianto. Il trattamento è andato molto bene e sono già state prenotate sedute fino all’autunno".

"Grazie di cuore dai pazienti e da tutti i medici, i tecnici, gli infermieri e i fisici a tutti i donatori! Raccogliendo 254mila euro abbiamo reso la radioterapia ancora più sicura ed efficace".