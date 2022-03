Tutti fanno il tifo per Mihajlovic: "Dai Sinisa, siamo con te"

Tantissimi messaggi a sostegno del mister del Bologna dopo che ieri ha annunciato di avere nuovamente problemi con la leucemia che lo ha colpito nel 2019. Sui social se ne leggono diverse, a partire dalla sua ex squadra romana, la Lazio.

"Sinisa, non mollare mai. Siamo al tuo fianco anche in questa nuova battaglia!". Lo scrive su twitter la Lazio, in un messaggio di vicinanza all'allenatore; "Forza Sinisa, ti siamo vicini" è invece il messaggio dell'Inter. "Forza, Sinisa" infine quello della Sampdoria. Ad accompagnare il testo, una foto che lo ritrae con i colori della società ligure.

Diversi messaggi anche dal mondo politico tra cui il sindaco Lepore – che a novembre gli ha conferito la cittadinanza onoraria – e il presidente Bonaccini.

"Bologna è stata vicina a Siniša Mihajlovic sia nei momenti di gioia che in quelli di sofferenza. Voglio ribadirgli anche in questo momento la nostra vicinanza e il supporto, dell'amministrazione comunale e dell'intera città". Così in un tweet il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, dopo l'annuncio da parte del mister rossoblu di nuove cure a cui dovrà sottoporsi.

Anche il governatore dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini tifa per l'allenatore: "Dai Sinisa, vinciamo anche questa", scrive sui social. "La malattia è tornata, devo fermarmi per un nuovo ciclo di cure. Sono pronto a darle un'altra lezione. Forza Sinisa, forza Mister", scrive il segretario Pd in Regione, Luigi Tosiani.

Ma anche dalla Lega arrivano parole di incoraggiamento. "In bocca al lupo a Mihajlovic per la nuova battaglia che dovrà affrontare", è l'augurio del deputato del Carroccio Carlo Piastra. "Purtroppo la malattia è tornata ma i suoi tifosi lo aspetteranno con impazienza. Forza Sinisa, Bologna è con te", afferma il parlamentare. E poi ancora: Giorgia Meloni e Daniela Santanché di Fratelli d'Italia: "Il coraggio e la forza di quest'uomo sono incredibili. Un esempio per tutti noi. Forza Sinisa".