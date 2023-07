Quanto ci è costata la liberazione di Patrick Zaki? Esposto di Codacons

Quanto è costata al paese la liberazione di Patrick Zaki? Se lo chiede Codacons - Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori - che vuole vederci chiaro e presenta quindi un formale esposto alla Corte dei Conti, la magistratura contabile, e una istanza d’accesso alla Presidenza del Consiglio per conoscere i costi per collettività italiana di tutta la vicenda che riguarda il ricercatore.

Zaki è arrivato ieri a Bologna: prima si è tenuta la conferenza stampa al Rettorato in via Zamboni, poi una festa in Piazza Maggiore.

“Chiariamo subito che il ritorno in libertà di Zaki è una ottima notizia, e siamo assolutamente felici del positivo epilogo della vicenda, ma da più parti si stanno sollevando dubbi e domande circa le spese sostenute dal Governo italiano per riportare il ricercatore egiziano a Bologna – spiega il presidente Carlo Rienzi – Un aereo di Stato messo a sua disposizione e rifiutato per un volo di linea, l’intervento dell’ambasciata italiana al Cairo e altre soluzioni diplomatiche messe sul piatto dal Governo per fornire assistenza e supporto a Zaki, che non è un cittadino italiano, e farlo rientrare in Italia, potrebbero aver determinato spese pubbliche su cui è necessario far luce”.

“I cittadini hanno il diritto di sapere se il caso Zaki ha rappresentato un costo per le casse statali, e quanto sia costata in termini economici la sua liberazione – spiega Rienzi – Proprio per questo presenteremo domani un esposto alla Corte dei Conti affinché intervenga con una apposita indagine, e una istanza d’accesso alla Presidenza del consiglio al fine di avere tutti i dettagli sulla vicenda”.