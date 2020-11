"Non cedere alla violenza, decidi di cambiare", la storia di Giorgio | VIDEO

Questa è la storia di Giorgio, 50 anni, un uomo che ha deciso di raccontarsi liberandosi dalla violenza. "Ero nervoso, ho perso la pazienza. Lei dovrebbe capire quando sono stressato. E invece mi caccia fuori di casa".

Come lui, sono tanti gli uomini che hanno agito violenza su una donna ma che vogliono cambiare e si sono rivolti al Centro LDV (Liberiamoci dalla violenza), un servizio per il sostegno al cambiamento di uomini autori di sopraffazioni e abusi contro le donne.

Nato nell’ambito delle azioni sostenute dalla Regione per contrastare e prevenire la violenza di genere e contro i minori, il Centro LDV offre gratuitamente un percorso di trattamento guidato da psicologi adeguatamente formati.

Si tratta di un servizio preventivo e di trattamento il cui obiettivo è di intervenire non solo a protezione delle donne, che resta l’obiettivo prioritario, ma anche per aiutare gli autori delle violenze a cambiare e ridurre ed eliminare i comportamenti violenti.

Il Centro LDV ha come bacino il territorio metropolitano ed è collocato presso la Casa della Salute Navile in via D. Svampa n. 8 a Bologna.