Libreria Stoppani, locali messi a bando (ma c'è un solo candidato)

Il Comune di Bologna ha messo a bando i locali che da anni ospitano la libreria per ragazzi Giannino Stoppani, all'angolo fra via Rizzoli e piazza Re Enzo, interessati nel maggio 2022 da un incendio che comportò diversi mesi di chiusura e allo stesso tempo anche molte iniziative di solidarietà. Ma, salvo clamorosi colpi di scena, non ci sono sconvolgimenti in vista: l'unica offerta arrivata a Palazzo D'Accursio è quella degli attuali gestori della libreria.

L'unità immobiliare è di proprietà del Comune e appartiene al demanio in quanto fa parte di Palazzo Re Enzo, tutelato dal Codice dei beni culturali e del paesaggio e oggetto anche di vincolo storico: il locale "non può, pertanto, formare oggetto di diritti a favore di terzi se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge", si legge in una determinazione emessa dal settore Patrimonio di Palazzo D'Accursio. Con queste premesse, l'amministrazione ha pubblicato un avviso per l'avvio di una procedura aperta per la concessione dell'immobile, con aggiudicazione in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Entro il termine stabilito, al Comune è arrivato un solo plico dalla Giannino Stoppani Srl, che ha sede legale negli stessi locali oggetto della gara. Il punteggio dell'offerta tecnica è risultato pari a 50 e quindi superiore al punteggio minimo di 40 stabilito come soglia per l'ammissione, mentre l'offerta economica consiste in 106.700 euro all'anno (al netto dell'Iva): cifra sufficiente a superare i 105.700 euro stabiliti come base di gara dall'avviso pubblico. Preso atto dell'esito della procedura, manca ora l'ultimo timbro: l'assegnazione infatti "sarà disposta solo a seguito dell'esito positivo dei controlli ai fini della verifica del possesso dei requisiti richiesti", si legge nella determina.