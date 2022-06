Libreria Stoppani, la conta dei testi dopo l'incendio: "Quali libri salvare?"

Una decisione dolorosa quella dei librai della Giannino Stoppani di Palazzo Re Enzo, semi-distrutta dall'incendio dello scorso 20 maggio, quali libri salvare? Sono migliaia quelli che "dovranno essere portati in altro luogo e bonificati da un'azienda certificata - mentre il personale sta selezionando - quelli dolorosamente da sopprimere, perché contaminati e non destinabili a nessun uso, e quelli che potranno avere una possibile nuova vita attraverso una pulizia accorta" si legge su Facebook.

Un incendio è sempre un episodio devastante, poiché ci priva dei ricordi, in questo caso dei libri destinati ai più piccoli. Intanto il soppalco del locale è stato liberato, è stata effettuata la prova di carico e "ora si procede a definire la regia, assieme al Comune di Bologna, di tutto ciò che è previsto per sanificazione muraria, ripristino e restauro, sanificazione degli arredi e dei libri non distrutti, rimessa finale dei libri sugli scaffali. Tanto da fare".

L'incendio del 20 maggio

Palazzo Re Enzo avvolto dal fumo intorno alle ore 13 del 20 maggio scorso, mentre era in svolgimento "StartUp Day". Immediata l'evacuazione dei presenti e l'arrivo dei vigili del fuoco insieme ai sanitari del 118 e la polizia.

"C'è stata tanta solidarietà, e questa è la cosa che ci fa venire voglia di reagire - aveva commentato una delle libraie, Silvana, affiancata dalla sua storica collaboratrice e amica Marcella Terrusi, anche lei con qualche lacrima vedendo le persone che si affacciano sulle vetrine.

Per i lavori è stata consultata la sovrintendenza perché ci tratta di un edificio storico.

(Foto FB Libreria Giannino Stoppani)