Libri fotocopiati, denunciati in cinque e maxi-sequestro in centro

Oltre 110mila testi universitari fotocopiati sequestrati e cinque denunce tra i gestori di alcune copisterie del centro. Sono i risultati di una indagine della Guardia di Finanza di bolognese per la tutela del diritto di autore sui testi universitari.

Principali destinatarie dei controlli delle Fiamme Gialle sono stati diverse copisterie concentrate nella zona universitaria del capoluogo felsineo. A essere denunciati, si legge in una nota, sono stati "cinque soggetti di nazionalità bengalese, ritenuti gli artefici della riproduzione illecita di numerosissimi, oltre che costosi, testi universitari detenuti in formato digitale".

Tra personal computer e hard disk, le indagini hanno portato al sequestro delle opere digitalizzate e conservate per poi poter essere stampate all'occorrenza. Non solo, in alcuni casi i libri erano pure già stati stampati e rilegati. Particolarmente ingegnoso poi il sistema ideato da uno dei gestori in questione: con un comando da remoto, il soggetto poteva disattivare l'hard disk, non facendolo comparire collegato in caso di controlli.