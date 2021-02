Libri come cura, i volontari del Sant'Orsola li donano ai pazienti: "Un gesto di vicinanza" | VIDEO

Acciaio di Silvia Avallone è il primo libro che i volontari della Fondazione Sant'Orsola hanno consegnato in corsia. Era dicembre 2020 e a quasi due mesi da quel giorno, i romanzi regalati ai pazienti ricoverati nei vari reparti del Policlinico sono un centinaio. Si tratta di libri scelti accuratamente dai volontari del gruppo libri della Fondazione – tra cui classici, saggi, poesie – e da loro stessi recensiti e caricati sul catalogo che è facilmente consultabile online.

Da lì, compilando un semplice modulo, il paziente può richiedere il volume che, massimo in 24 ore, arriva in reparto. Non solo: è possibile anche scegliere titoli fuori catalogo che successivamente saranno inseriti per arricchire la lista. "Al momento abbiamo quasi trecento libri – spiega Primavera Leggio, responsabile dei volontari della Fondazione – le richieste arrivano da pazienti di tutte le età e in qualsiasi momento il paziente può chiamare il volontario per chiedere qualche consiglio di lettura perché tutti i libri presenti sono libri consigliati da loro: nel nostro catalogo c'è il libro che il volontario ha letto e che ha il piacere di condividere con chi è qui in cura. Per cui, dietro, c'è un messaggio di vicinanza: poter ricevere un dono in un momento di difficoltà fa la differenza".

Come funziona

Sei in cura al Sant’Orsola? 1. Scegli il libro che vuoi leggere, anche sfogliando il catalogo e lasciandoti ispirare, te lo portiamo in regalo! 2. È accettata una richiesta di libro a settimana da parte dello stesso paziente, così da dare a tutti la possibilità di leggere un libro. 3. Compila il modulo oppure scrivi o chiama uno dei volontari, sarà felice di consigliarti: libri@fondazionesantorsola.it – cell. 3427968008 4. Mandaci un messaggio non appena hai finito di leggere il libro.