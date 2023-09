Patrick Zaki pubblica il suo primo libro: si chiama “Sogni e illusioni di libertà”

Eccoli, i primi passi di Patrick Zaki da uomo libero. Dopo le nozze, Zaki prova ora a ricostruire la propria vita, umana prima e professionale poi. Non sorprende, quindi, la scelta di pubblicare un libro che raccontasse la sua storia. Il volume si chiama “Sogni e illusioni di libertà. La mia storia”: edito da La Nave di Teseo, il libro uscirà in libreria il prossimo 13 ottobre.

“Siamo felici e onorati – scrive Elisabetta Sgarbi, publisher della casa editrice, nel tweet che lancia la notizia – di accompagnare Patrick Zaki in questa volontà di raccontare quanto ha vissuto sulla sua pelle e quanto ha subito. Una testimonianza formidabile che non lascia indifferenti, va dritto allo stomaco, e dovrebbe farci adoperare perché ingiustizie del genere, che continuano ad accadere nel mondo, non si ripetano più”.