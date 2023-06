Dopo 40 anni di attività gli ritirano la licenza, ma senza notificarglielo: l’assurda storia di Valter

Nei giorni più caldi e nelle serate più fredde, con il sole e con la neve, da quaranta anni il bar Cornelia di via Tibaldi, in Bolognina, è un presidio di imperturbabile presenza. Tutti quelli che hanno avuto l’ardore, e il piacere, di non fermarsi al centro storico e di vivere Bologna anche addentrandosi nei suoi quartieri, è probabile che una cosa o due, da Valter, se la siano bevuta. Fino allo scorso marzo, quando la serranda è stata abbassata definitivamente. O forse no.

Mancata comunicazione

Raggiunto al telefono, Valter Pinelli elenca con ordine l’ultimo anno che ha contrassegnato la sua vita professionale prima e quella personale poi: “Nell’agosto del 2022 la Questura mi crea un precedente. Ero uno dei pochi bar aperti della zona e i residenti del quartiere venivano da me. Dopo due o tre controlli, un giorno la polizia individua alcuni pregiudicati che erano al mio bar. Decidono così di chiudere il mio locale per cinque giorni perché il mio locale, dicono, è frequentato da pregiudicati”. E in effetti l’articolo 100 del TULPS (il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in vigore per decreto regio dal 18 giugno 1931) lo prevede, anche se si potrebbe discutere della sua funzionalità.

“Lo scorso gennaio – continua il titolare del bar Cornelia – la mia attività diventa oggetto di alcuni controlli che fanno seguito al regime di polizia di quei giorni. In uno di questi controlli si presentano dieci macchine: all’interno del locale c’era evidentemente qualcuno che aveva qualcosa da perdere e così butta qualcosa nel cestino. Il cane della polizia naturalmente lo trova: erano circa 30 grammi di hashish. Per cui la Questura mi dà trenta giorni di chiusura, dicendomi però che il 5 marzo avrei potuto riaprire l’attività”.

Nei giorni successivi, sulla stampa locale, Pinelli legge che ad alcune attività erano stati inviati i procedimenti per la sospensione della licenza, a cui era possibile fare appello entro dieci giorni: “Tra queste attività c’era anche la mia. Così chiamo il mio avvocato, il quale mi risponde che finché non arriva nessuna notifica non c’è motivo di fare nulla. E infatti non mi arriva nulla, così il 5 marzo riapro il bar. Il giorno successivo arriva la polizia locale commerciale che mi notifica la revoca della licenza perché, secondo loro, non avrei risposto al provvedimento di sospensione che mi avevano mandato. Mi mostrano questi provvedimenti e lì noto un indirizzo PEC che io non conoscevo”.

Da lì la scoperta: “Nell’ottobre del 2022 la Camera di commercio fa un controllo di tutti gli indirizzi PEC registrati e trova circa cinquemila errori. A questo punto scrivono una lettera per chiedere il perché dell’errore, dicendo che se non avessi risposto entro cinque giorni mi avrebbero aperto una nuova casella PEC, oltre ad una contravvenzione di 400€. Questa lettera, però, non viene spedita al mio indirizzo, ma viene appesa al cosiddetto Albo camerale, che non conosce nessuno. L’assurdità è che neanche la contravvenzione mi viene inviata per posta, ma la mandano al nuovo indirizzo PEC di cui ignoravo l’esistenza”.

L’enorme fraintendimento, di fatto, nasce qui. Nella PEC che Pinelli ha sempre utilizzato, il Comune continua a inviare documenti come, ad esempio, la tassa sui rifiuti. Sull’indirizzo PEC che la Camera di commercio ha aperto a sua insaputa, invece, sono state inviate sia la multa di 400€ sia la comunicazione di sospensione della licenza, a cui Pinelli naturalmente non ha risposto. “Come è possibile che se prendo una multa con l’auto mi inviano una raccomandata a casa e se invece mi sospendono la licenza non mi inviano niente? È follia. Ho chiesto un colloquio al Comune per chiarire la situazione, ma nessuno ha mai risposto” commenta amaro Pinelli. Alcuni clienti affezionati hanno fatto partire una raccolta firme per chiedere la riapertura del bar, ma intanto il nuovo capitolo di questa storia sarà scritto giovedì 22 giugno, giorno in cui è fissata l’udienza al Consiglio di Stato dopo che Pinelli e il suo avvocato hanno fatto ricorso al TAR. Chissà se stavolta la sentenza gli sarà notificata.