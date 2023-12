Licenziamenti Mymenu, Cgil: "A Bologna saltano 35 posti, tavolo anche qui"

Un tavolo anche a Bologna. E' quello che chiede la Cgil locale in merito al caso di Mymenu, che si appresta a chiudere le attività di consegna ai privati e per questo è in procinto di avviare un licenziamento collettivo per tutti i sui dipendenti e collaboratori.

"In questi giorni la società MyMenu -ripercorre il sindacato bolognese- acquisita nel 2021 dal Gruppo Pellegrini Spa, ha avviato una procedura di licenziamento collettivo per tutti i suoi dipendenti in Italia, annunciando che dismetterà le attività a fine anno terminando tutti i rapporti di lavoro per i 35 lavoratori e lavoratrici assunti con contratto subordinato, ma anche per tutti - e sono 242 a livello nazionale - i lavoratori con contratto di collaborazione, a cui si aggiungono 55 lavoratori con partita Iva". A Bologna sono coinvolti circa 35 lavoratrici e lavoratori, spiega sempre Cgil.

Il tavolo di confronto nazionale "è aperto e ci sono già stati incontri con tutte le organizzazioni Sindacali coinvolte, per trovare una soluzione per tutto il personale. In questo contesto ed in ragione della carta dei diritti firmata a Bologna, è necessario che venga aperto anche un tavolo di confronto a livello locale e che si rispettino gli impegni assunti con la Carta di Bologna" ribadiscono da via Marconi.

"Ricordiamo che MyMenu è stata la prima firmataria nel maggio del 2018 della “Carta dei diritti fondamentali del lavoro digitale nel contesto urbano”, più nota come Carta dei Rider. A tutela delle lavoratrici e dei lavoratori siamo pronti ad utilizzare tutti gli strumenti, sindacali e legali, a nostra disposizione" conclude la rappresentanza.