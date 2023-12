Il licenziamento del lavoratore che aveva bestemmiato al call-center è stato revocato

Franco, il dipendente della Covisian che venerdì scorso era stato licenziato per aver bestemmiato a voce alta durante il turno al call-center, potrà tornare a lavorare. Lo annunciano i sindacati Slc-Cgil, Fistel-Cisl Uilcom-Uil, che da giorni si erano messe di traverso contro il provvedimento: "La vicenda si è conclusa con la revoca", spiegano in un comunicato.

Dopo tre giorni di sciopero con la proclamazione della mobilitazione a oltranza, è il reintegro a mettere la parola fine. I sindacati rivendicano di aver fin "dal primo minuto sostenuto il provvedimento fosse sproporzionato rispetto al fatto contestato": il lavoratore aveva bestemmiato a causa del malfunzionamento dell'apparecchio durante una visita di controllo di funzionari Hera, che ha in appalto a Covisian l'attività di call-center.

La bestemmia non era passata inosservata e da lì il provvedimento: una delle contestazioni a Franco era che la sua bestemmia, pronunciata in un ambiente dove erano al lavoro anche altri, avrebbe potuto essere stata ascoltata anche da altri utenti al telefono in quel momento. Nell'augurargli "buon rientro al fianco delle proprie colleghe e dei propri colleghi", le segreterie nazionali e territoriali di Slc, Fistel, Uilcom "considerate le proficue relazioni sindacali che hanno contraddistinto negli anni il rapporto tra le parti, auspicano il ripristino sul sito produttivo di Bologna di un clima di distensione e serenità".