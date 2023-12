Secondo giorno di sciopero alla Covisian dopo il licenziamento di un dipendente che aveva bestemmiato durante il turno di lavoro. Secondo giorno, ma che non sarà l'ultimo: le sigle sindacati territoriali hanno infatti proclamato lo sciopero a oltranza, "fino a domenica 10 dicembre 2023 compresa per l'interno turno di lavoro di tutto il personale - si legge nella nota diramata da Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil - e nella giornata di mercoledì 13 dicembre per l'intero turno, salvo revoca del licenziamento del lavoratore illegittimamente licenziato".

Ai lavoratori e alle lavoratrici dell'azienda che gestisce in appalto il call-center della multiutility Hera si aggiungeranno anche l'RSU della Covisan. Durante lo sciopero i dipendenti non garantiranno anche le prestazioni aggiuntive come straordinari, reperibilità e recuperi orari. Continua anche il presidio sotto la sede di Bologna, che continuerà a esserci dalle 9 alle 12 da mercoledì fino a venerdì.

Il caso ha attirato su di sè le attenzioni di tutti i giornali e della politica. Un episodio che "suscita preoccupazione", ha commentato Sergio Lo Giudice, Capo di Gabinetto del Sindaco metropolitano e delegato al Lavoro: "La misura assunta, sia pur a fronte di un comportamento certamente sanzionabile, appare, a quel che si legge sulla stampa, fuori misura. Per quanto ci riguarda - conlcude lo Giudice - siamo disponibili a fornire da subito un’occasione di incontro fra le parti e con le istituzioni per ragionare su una soluzione alternativa".