"Licenziato per una bestemmia": sciopero al call center di Hera

E' "l'ennesimo licenziamento disciplinare in Covisian", ovvero una delle aziende che gestisce in appalto il call center di Hera. Come denunciano Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilco-Uil un operatore sarebbe stato esonerato "per aver esclamato, tra sé e sé, una bestemmia sul posto di lavoro in seguito all'ennesimo malfunzionamento dei sistemi aziendali che impedivano di lavorare. Se non fosse reale, ci sembrerebbe di vivere in un film, in un brutto film già visto soltanto poche settimane fa" ossia quando, al termine di una chiamata "difficile", un altro lavoratore avrebbe perso la pazienza e preso a male parole la cliente all'altro capo del telefono.

Per Slc, Fistel e Uilcom è "inconcepibile togliere un posto di lavoro per un fatto del genere, il lavoratore ha indubbiamente sbagliato, ma la sanzione deve essere commisurata a buonsenso e proporzionalità e deve rispettare quanto previsto dal contratto nazionale, Covisian non può fare ciò che vuole in barba al codice disciplinare previsto dal vigente contratto nazionale".

Slc, Fistel e Uilcom di Bologna e le Rsu proclamano quindi 16 ore di sciopero, contestando il "riferimento nella contestazione disciplinare, da parte di Covisian, ad una norma penale risalente al 1930, quasi cent'anni fa, che fa tornare indietro il Paese a periodi bui di oscurantismo e quando lo Stato era confessionale", ma anche "il richiamo dell'azienda alla sanzione amministrativa per violazione del Codice penale da 51 e 309 euro quasi che la società potesse sostituirsi agli organi della Pubblica amministrazione", fa sapere la Dire.

Nel comunicato sindacale le sigle bolognesi di Cgil-Cisl-Uil fanno notareche citare vecchie norme e la violazione del Codice penale "farebbe sorridere se non fosse che l'hanno scritto davvero, evidentemente solo a scopo intimidatorio".

"E' il secondo licenziamento in appena due mesi e nel frattempo abbiamo appena evitato che fosse licenziata una terza lavoratrice, a cui hanno dato un provvedimento che rappresenta la massima sanzione prima del licenziamento, dopo tra l'altro averla sospesa dal lavoro illegittimamente per 15 giorni. E anche questo lavoratore casualmente non gode delle tutele dell'articolo 18 della legge 300/70, cancellate dal famigerato Jobs act di Renzi. Così non si può andare avanti". I sindacati, "stante quanto riportato nella contestazione disciplinare", non dimenticano di chiamare in causa "il ruolo avuto dalla committente Hera" che, citano, "'ha richiesto un confronto con i responsabili operativi della commessa, esprimendo una forte preoccupazione per i fatti occorsi'.